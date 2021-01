Bravia Core to najlepsze VOD ze wszystkich. Ale wnosi też sporo złego

W sytuacji, gdy ze względu na pandemię notowany jest wzrost zainteresowania platformami VOD oraz rośnie ilość przesyłanych danych, serwisy raczej ograniczały jakość filmów i seriali redukując ruch, jednocześnie szukając sposobów na permanentne ograniczenie transferu za pomocą skuteczniejszej kompresji. Ruch Sony jest wbrew wszystkim tym praktykom i dla fanów najlepszej jakości obrazu (w tym mnie) to na pewno dobre wieści, również dlatego, że taka premiera może być pierwszą z wielu. Zarazem jednak wkraczamy w bardzo niebezpieczne rejony, gdy producenci sprzętu, a przede wszystkim telewizorów, dołączają do grona podmiotów stojących za platformami VOD.

Sony rozpoczyna niebezpieczną grę. Samsung i LG również uruchomią własne VOD?

Sytuacja Sony jest oczywiście o tyle komfortowa, że wśród spółek koncernu znajduje się studio Sony Pictures z bogatym katalogiem filmów. Samsungowi czy LG pozostałoby nawiązać współpracę z kimś z zewnątrz, np. Warner Bros. czy NBC Universal, by stworzyć coś podobnego. Niesie to za sobą bardzo niewygodne komplikacje dla widzów, którzy mogą któregoś dnia stanąć przed wyborem telewizora w zależności od tego, z którego studia filmy będą chcieli zobaczyć w najlepszej jakości.

Mało prawdopodobne wydaje się bowiem, by Sony planowało uczynić z Bravia Core usługę szeroko dostępną. Co więcej, po działaniach Disney’a, to kolejne znaczące wydarzenie przybliżające nas do końca rynku płyt (4K Ultra HD) Blu-ray, które pewnego dnia mogą stać się drugimi winylami. Będą to skierowane do kolekcjonerów i sympatyków jakości nośniki, ale będą prawdziwą kroplą w morzu na tle streamingu i usług online.

Bravia Core – wady i zalety

Wolałbym, oczywiście, by platforma pokroju Bravia Core nie była na stałe przypisana do telewizorów jednej marki, a katalog był znacznie szerszy, aniżeli oferta jednego studia, ale w kontekście jakości streamowanych treści i ciągłej jej degradacji, taka specyficzna platforma z filmami to naprawdę miła wiadomość. Nie oznacza to, że w przypadku wznowienia działalności kin, zrezygnowałbym z takich seansów na rzecz VOD, ale jeśli ta zmiana zachodzi tak szybko, to cieszę się, że w tej pogoni za byciem online, tworzeniem coraz większej liczby materiałow i wszechobecnej chęci porzucenia fizycznych nośników, ktoś nie zapomniał o jakości.