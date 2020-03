Brand24 odzyska dostęp do API Facebooka i Instagrama

Dzisiaj rano na Facebooku zaskoczyła mnie publikacja Michała Sadowskiego, którą widzicie poniżej. Jak się okazuje po lekturze komunikatu spółki opublikowanego w bazie ESPI, Brand24 nie tylko odzyskał dostęp do swoich kont na Facebooku oraz Instagramie, ale również do kont reklamowych, a wkrótce również do API. To ponownie pozwoli spółce monitorować wzmianki do markach w serwisach społecznościowych amerykańskiego giganta. Dostęp do serwisów odzyskał również sam Michał Sadowski, którego konto zostało zablokowane w tym samym czasie.

Tymczasem Brand24 wraca na Facebooka i Instagrama. Opublikowany przez Michala Sadowskiego Czwartek, 12 marca 2020

Wygląda na to, że Brand24 dogadało się z Facebookiem na wyższym szczeblu i w przyszłości taka sytuacja nie będzie już miała miejsca. Jak możemy przeczytać w komunikacie:

Równolegle, zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Facebooka, spółka przygotowuje nową integrację Brand24 z serwisami Facebook oraz Instagram. Integracja pozwoli na pojawienie się danych z tych serwisów w produkcie Brand24

To bardzo dobra wiadomość, choć przyszła w bardzo złym momencie na rynkach finansowych. Cała GPW dzisiaj spada kolejny dzień z rzędu, a mimo to akcje Brand24 rosną o około 33% (stan na 9:54). Sytuacja jest jednak dynamiczna, bo na polskiej giełdzie trudno dzisiaj znaleźć spółkę, która świeci się na zielono…

Wysłaliśmy dodatkowe pytania do Michała Sadowskiego, jak tylko uzyskamy odpowiedzi, to uzupełnimy ten tekst.