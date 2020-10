Czy „Kolejny film o Boracie” był potrzebny?

Nie za bardzo wiem, co jest tego powodem, ale zdecydowanie lepiej pamiętam jeden z poprzednich filmów Sacha Barona Cohena pt. „Ali G”, aniżeli „Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej”. Obydwie produkcje łączy wiele cech, u których podstawą jest oczywiście specyficzny, odarty z zahamowań i miejscami wręcz prostacki humor, ale wcześniejszą opowieść pamiętam do dzisiaj i wspominam całkiem miło. Z okazji premiery nowej części Borata, której już tytuł zdradza, że będziemy mieli do czynienia z powtórką z rozrywki, postanowiłem obejrzeć także i film sprzed 14 lat.

„Kolejny film o Boracie: Tłusta łapówka dla amerykańskiego reżimu, by naród kazachski znów być wielki”, bo tak brzmi pełny tytuł najnowszej produkcji, to film będący bezpośrednią kontynuacją wcześniejszych wątków. Mamy powrót dziennikarza Borata Sagdiyeva do USA i kolejne przykłady braku ogłady obywatela Kazachstanu, który uwielbia Amerykę, ale niewiele o niej wie i nie przyswaja żadnych informacji we właściwy sposób. Tym razem ma konkretną misję do zrealizowania, ale jasne jest, że nie zrobi tego tak, jak zakładał plan. Mówi się, że jego serce jest po właściwej stronie, ale to wcale nie powoduje, że seans filmu jest czystą przyjemnością.

„Borat 2” a w nim Sacha Baron Cohen

Mój problem z „Boratem 2” (wybaczcie, ale dla Waszej i mojej wygody będę właśnie tak, zamiast pełnego tytułu, odnosił się do filmu w dalszej części tekstu) leży głównie w powtarzalności produkcji. Scenariusz zawiera kilka niespodzianek, to prawda, ale fundamenty filmu są dokładnie takie same, co w obrazie z 2006 roku. Co więcej, odnoszę wrażenie, że tym razem nie potrafi rozbawić widza, jak ponad 10 lat temu – pytanie, czy zmieniły się już na tyle czasy, czy autorzy scenariusza nie potrafili wkomponować w konwencję Borata czegoś, co by nas faktycznie rozśmieszyło.