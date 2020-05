Z Booksy umówisz się nie tylko do fryzjera i kosmetyczki, ale też do banku

Korzystam z Booksy od lat — działa bez zarzutów i nie wymaga ode mnie konieczności dzwonienia i sprawdzania, czy dany termin do fryzjera jest wolny. Wchodzę, wybieram konkretny salon, dzień, godzinę i nawet osobę, która będzie wykonywać konkretną usługę. Szybko i bez większego problemu. Z powodu pandemii COVID19 Booksy nie miało łatwego czasu, ale wraz z kolejnym etapem odmrażania gospodarki w aplikacji powróciło życie oraz nowa funkcja pozwalająca na umówienie się z doradcą Banku BNP Paribas.

Od środy, 20 maja, każdy może się umówić poprzez Booksy z doradcą w sprawie produktów inwestycyjnych lub hipotecznych w jednym ze stu oddziałów Banku. Jak zapewniają jego przedstawiciele, klienci żadnego banku na świecie nie mogą umówić się na spotkanie w oddziale w łatwiejszy sposób.

Nowe okoliczności wymagają nowych rozwiązań, często rewolucyjnych – jak na przykład bank dostępny na platformie dotychczas kojarzącej się z wizytami u fryzjera lub rehabilitanta. Nasza współpraca z Booksy ma wielką szansę stać się przełomem w relacjach klientów z instytucjami finansowymi. To wynik wiary w konieczność ciągłego dostosowywania się do otoczenia i konsekwencja błyskawicznego działania w duchu startupowym. Zdiagnozowaliśmy potrzebę i wybraliśmy najbardziej efektywny sposób, by na nią odpowiedzieć.

To też przykład umiejętności znajdowania punktów wspólnych między firmami z, wydawałoby się, odległych obszarów biznesu. Przy całej dynamice tego procesu, pozostaje on w pełni spójny ze strategią banku, która zakłada digitalizację i rozwój usług zdalnych.

— mówi Przemysław Furlepa, wiceprezes Banku BNP Paribas odpowiedzialny za Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej.

Z Booksy nie tylko do fryzjera. Aplikacja umówi też na rozmowę z doradcą Banku BNP Paribas

Proces umawiania wizyty i rozmowy z doradcą jest równie prosty, co ustalanie wizyty u fryzjera. Każdy, nie tylko obecni klienci banku, mają możliwość umówienia się na rozmowę w jednej ze 100 dostępnych placówek Banku BNP Paribas. Z listy oddziałów wystarczy wybrać ten, który Was interesuje, następnie wybrać datę i godzinę spotkania. W kolejnym kroku należy wskazać temat spotkania z listy dostępnych pozycji. Do wyboru są: kredyt hipoteczny, pożyczka hipoteczna, inwestycje, oszczędności i konta. Można też wybrać, czy chcemy porozmawiać z doradcą klienta, czy dyrektorem oddziału. Podobnie, jak w innych przypadkach, Booksy przypomni o wizycie w dniu ją poprzedzającym.

