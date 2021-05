Bolt odpisał na naszą wiadomość, wysyłając takie oświadczenie:

Informacje o odpowiedzialnym i bezpiecznym korzystaniu z elektrycznych hulajnóg Bolt są dostępne w aplikacji, użytkownicy muszą też przed pierwszym przejazdem zaakceptować regulamin korzystania z wypożyczalni, zawiera on m.in. informacje o kosztach korzystania z wypożyczalni.

W każdym mieście działanie wypożyczalni uzależnione jest od kwestii bezpieczeństwa, dlatego w aplikacji od razu po jej uruchomieniu użytkownicy widzą na mapie tzw. czerwone strefy. Są one dodatkowo oznaczone symbolem zakazu parkowania. Można w nich wypożyczyć hulajnogę (jeśli będzie dostępna), ale zakończenie tam przejazdu oznacza karę w wysokości 200 zł. Użytkownicy otrzymują informację na smartfon o tym, że wjechali do czerwonej strefy i możliwym naliczeniu kary, w niektórych przypadkach by dodatkowo zasygnalizować wjechanie do strefy zakazu parkowania urządzenie zwalnia. Karą zostają obciążeni w momencie zakończenia przejazdu w tej strefie.

Rozwiązanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku w miastach, gdzie działamy, a obszar zakazu parkowania bardzo często wynika z rozmów z przedstawicielami miasta, dla których bezpieczeństwo lokalnej społeczności jest tak samo ważne. Opłata pozwala na szybką reakcję naszego zespołu w sytuacji, gdy otrzymujemy zgłoszenie od mieszkańców o niewłaściwym parkowaniu hulajnóg, które zagraża mieszkańcom.

Ogólne obostrzenia dotyczące parkowania mają na celu zadbanie o porządek w mieście, usprawniają pracę w późnych godzinach wieczornych, kiedy zbieramy hulajnogi z ulic, aby sprawdzić ich stan techniczny, dokładnie je zdezynfekować i naładować tak, by były gotowe do użycia następnego dnia.

Po otrzymaniu tej odpowiedzi zacząłem się zastanawiać czy aby nie jest to słuszna polityka Bolta i innych operatorów wypożyczalni hulajnóg. Tydzień temu pisałem Wam o nowych zasadach dla operatorów wypożyczalni hulajnóg, które między innymi mają zapobiegać porzucaniu ich przez użytkowników gdzie popadnie.

Nie twierdzę, że akurat w tym przypadku tak było, zresztą nasz Czytelnik napisał do nas tylko z prośbą o podzielenie się jego historią ku przestrodze dla innych. Cytując go: Witam, chciałbym opisać państwu wczorajsza historię, aby przestrzegli państwo innych użytkowników hulajnóg na minuty, że za pośpiech można słono zapłacić.

Jednak z pewnością na codzień operatorzy wypożyczalni hulajnóg dostają sporo innych takich zgłoszeń z prośbą o anulowanie kary i z pewnością z podobnym tłumaczeniem, czyli pospiechem, nie czytaniem komunikatów czy nieznajomością regulaminu.

Część z nich, podobnie jak nasz Czytelnik naprawia swój błąd, odstawia na miejsce, ale czy zrobiliby to, gdyby nie zorientowali się, że zostali już obciążeni tak wysoką karą? Myślę, że nie i z pewnością następnym razem zastosują się do zasad. Bez tych kar te wszystkie hulajnogi mielibyśmy pozostawiane byle gdzie, na trawnikach, chodnikach czy innych przypadkowych miejscach nie tylko w strefie ich parkowania, ale i na terenie całego miasta.

Dlatego cieszę się, że z nowych zasad, do których muszą się zastosować teraz operatorzy, zwłaszcza odnoszących się do wyznaczenia specjalnych stref i miejsc do zostawiania hulajnóg, wyposażonych do tego w stojaki. To powinno zminimalizować takie problemy i przypadki nakładania kar za złe parkowanie. Również nasz Czytelnik nie miałby w takim przypadku wątpliwości czy zostawić swoją hulajnogę w tym miejscu, w którym to zrobił czy może jednak po drugiej stronie ulicy w miejscu do tego wyznaczonym przy stojaku.