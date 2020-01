Serca mi pęka, że to już koniec. Zwiastun ostatniego sezonu BoJacka Horsemana

BoJack Horseman to animacja platformy Netflix, która niestety zbliża się ku końcowi. Już pod koniec stycznia fani otrzymają ostatnie odcinki, które będą zarazem drugą częścią ostatniego sezonu serialu. Netflix podzielił się z nami zwiastunem tej produkcji. Zdecydowanie nie ma mowy o żadnej pomyłce ani zmianie zadania. To będzie nasze ostatnie spotkanie ze smutnym i zniszczonym BoJackiem Horsemanem.

Premiera BoJacka Horsemana już 31 stycznia

Po raz ostatni prześledzimy losy gwiazdora sitcomu z lat 90. Przez ostatnie sezony przyglądaliśmy się wzlotom, ale przede wszystkim upadkom BoJacka. Pięć sezonów pozwoliło nam lepiej poznać tego depresyjnego konia i dogłębnie go zrozumieć. Obecnie BoJack stara się zmienić. To nie pierwszy raz, ale na pewno ostatni. Albo mu się uda i otrzymamy szczęśliwe zakończenie, albo wszystko skończy się równie okropnie, jak się zaczynało. Za którą wersję trzymacie kciuki?

Dawno nie byłem tak poruszony serialem – Netflix mnie oczarował i zniszczył

Wraz z zakończeniem historii BoJacka Horsemana skończy nam się pewna era. No dobrze, erka. Netflix wzniósł animacje dla dorosłych na nowy poziom, pozwalając im znowu zabłysnąć w świetności i pokazać widzom, że są warte uwagi. Bardzo żałuję, że to już koniec serialu. Z drugiej strony cieszę się, że Netflix nie próbuje zrobić z BoJacka tasiemca, którego wszyscy w końcu mielibyśmy dość. Trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć sobie dość, a przecież niewiele seriali to potrafi. Oby zakończenie było równie wartościowe, co cały serial. Oby Netflix już niedługo dał nam coś nowego i równie dobrego.