Bo każdemu należy się chwila relaksu. Sprawdzamy, co potrafi fotel masujący Massaggio Eccellente 2 PRO

Massaggio Eccellente 2 PRO to wysokiej klasy fotel masujący firmy Rest Lords. Wyposażono go w zestaw mechanicznych, inteligentnych ramion z zestawem 4 kul masujących. Sprzęt zna aż 5 technik masażu, ma również 6 programów automatycznych, więc na pewno szybko znajdziecie swoje ulubione i dostosujecie je do danego dnia, humoru czy po prostu swoich preferencji. Fotel posiada ponadto funkcję manualnego masażu górnej części ciała, a szybkość jego prowadzenia można regulować w trzech poziomach. Mamy tu bardzo fajną funkcję rolkowego masażu stóp, który jest dodatkowo wspierany poduszkami masującymi, dzięki czemu nie tylko wymasuje zmęczone stopy i łydki, ale również pobudzi ich krążenie. Fotelem sterujemy z poziomu specjalnego pilota, który wyposażono w duży czytelny wyświetlacz oraz szereg przycisków, rozłożonych jednak na tyle intuicyjnie, że w mig złapiecie o co w tym wszystkim chodzi. Mamy tu też podgrzewanie aż do 40 stopni, co wydaje się wręcz idealne na zimne jesienne i zimowe wieczory.

Zaciekawieni? W takim razie zapraszam do materiału wideo, w którym dowiecie się wszystkiego o Massaggio Eccellente 2 PRO i zobaczycie jak ten sprzęt działa.

Materiał powstał we współpracy z firmą Rest Lords.