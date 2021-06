BMW X5 xDrive45e

Dynamika w trybie sportowym jest naprawdę dobra i siłą rzeczy jeszcze lepsza niż w we wspomnianym wcześniej hybrydowym. Reakcja na dodanie gazu jest zbliżona do tego co mamy w autach elektrycznych z jednym tylko warunkiem: że wciśnięcie pedału gazu nie wymusza zmiany przełożenia, bo wówczas musimy nieco odczekać – naprawdę nieco, bo to przecież Steptronic, który słynie ze świetnej reakcji na polecenia kierowcy. W tym względzie X5 xDrive45e to klasycznie dobre i żwawe BMW. Warto jednak zwrócić u wagę, że dzięki temu że, po pierwsze to hybryda, a po drugie mamy do czynienia z silnikiem spalinowym o dużej pojemności, to redukcja biegów po mocniejszym wciśnięciu gazu jest zdecydowanie rzadsza niż w przypadku hybryd z 2-litrową jednostką. To kolejne potwierdzenie słuszności decyzji, która dotyczyła zmiany na silnika benzynowego na wariant o stosunkowo dużej pojemności.

Wygłuszenie jednostki spalinowej, jak na auto premium przystało, jest bardzo dobre. Dopóki nie korzystamy z pełnej mocy układu napędowego, silnika spalinowego prawie że nie słychać. W trybie sportowym dźwięk jest nieco wzmacniany, ale na tyle delikatnie że nie da się łatwo w tej kwestii zorientować – szczególnie, że 6-cylindrowa jednostka spalinowa już oryginalnie brzmi bardzo dobrze. Kultura działania bardzo pasuje do charakteru BMW X5 – do kabiny nie docierają żadne wibracje, nawet na biegu jałowym (w sportowym trybie skrzyni biegów). Czuć, że mamy do czynienia z samochodem klasy wyższej zarówno pod względem wykończenia, jak i samego układu napędowego, a w tym jego kultury działania.