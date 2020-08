Niestety na M3 w wersji kombi będziemy musieli poczekać jeszcze około 2 lata. BMW późno wzięło się za pracę nad tym modelem i jest obecnie dopiero na początku dwuletniego okresu projektowego. Powstają pierwsze prototypy, które mają pojawić się na testach torowych w najbliższych miesiącach. Główni konkurenci dla tego modelu to wspominane już Audi RS4 Avant oraz Mercedes AMD C63 Estate. Co ciekawe BMW już kiedyś stworzyło M3 w wersji Touring, w 2000 roku powstał prototyp na bazie modelu E46 ale ostatecznie nie wszedł on do masowej produkcji. Ta wersja oferowała moc 340 KM, również z rzędowego, sześciocylindrowego silnika.