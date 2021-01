Choć to właśnie BMW jako jedna z pierwszych firm wprowadziła sprytne zarządzanie energią i ładowaniem akumulatora – głównie podczas hamowania – to z sobie znanych powodów czekano na wprowadzenie Mild Hybrid dosyć długo. Jednym z powodów zapewne było to, że BMW dosyć szybko i sprawnie przystosowało większość swoich silników do nowych norm zużycia paliwa. Wymagania cały czas jednak rosły i konieczna była dalsza redukcja emisji CO2. Stąd też konieczność zastosowania systemu Mild Hybrid w swoich silnikach. Obecnie jest on dostępny – jako standard – dla niemal wszystkich wersji silników wysokoprężnych o oznaczeniach 20d, 30d oraz 40d, jak również dla wersji benzynowych: 20i, 30i, 40i. Rozwiązania tego, przynajmniej póki co, nie mają silniki V8.