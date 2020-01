Blue Monday? Nie mówcie mi kiedy mam się czuć najgorzej!

20 stycznia to najgorszy dzień 2020 roku. Skąd to wiem? Bo tak po prostu jest, tu nie ma co dyskutować.

Blue Monday. Dziś MUSISZ czuć się źle

Jak tam Wasze samopoczucie? Poniedziałek nigdy nie jest łatwym dniem, głównie ze względu na to, że jednak weekend przeznacza się na inne czynności niż praca. I choć wciąż wychodzę z założenia, że jeśli lubicie swoją „fabrykę”, to nigdy nie będziecie wstawać do niej rano z dołującymi myślami. A jeśli jednak dzieje się tak nagminnie, warto pomyśleć, czy aby na pewno jest to dobre miejsce dla Was. No chyba, że jest to Blue Monday, dziś trzeba mieć najgorszy dzień w roku, po prostu nie wypada inaczej.

Pojęcie Blue Monday wymyślił w 2004 roku Cliff Arnall. Część zwolenników powielania różnych dziwnych teorii będzie Wam wmawiać, że nauki nie da się oszukać i to faktycznie najbardziej depresyjny dzień roku. Wierzcie lub nie, ale wyliczono go bazując na specjalnym wzorze matematycznym, który uwzględnia czynniki meteorologiczne, psychologiczne i ekonomiczne. Uuu, nauka. Szkoda, że ta teoria i wyliczenia nie mają z nauką nic wspólnego, choćby dlatego, że części składowych nie da się zmierzyć.