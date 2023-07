Cieszyński: Opozycja interes telekomów postawiła ponad interes dzieci

O co dokładnie chodzi? Rząd oparł swój projekt ochrony małoletnich w sieci na wynikach raportu NASK (szczegóły opisywaliśmy w tym wpisie), z którego wynika, iż w naszym kraju pierwszy kontakt z treściami pornograficznymi w sieci, dzieci mają już w wieku 11 lat.



Dzieje się to mimo dostępnych wszelakich narzędzi do kontroli aktywności naszych pociech w sieci - głównie dostarczanych przez operatorów, no i oczywiście płatnych (podejrzewam, że do tego nawiązuje minister Cieszyński do swojej wypowiedzi). Powstał więc pomysł, aby to operatorzy na wniosek rodziców włączali blokadę dostępu do treści pornograficznych - bezpłatnie. Projekt ten zakłada też obowiązek poinformowania klientów o takiej możliwości w trakcie podpisywania umowy.

Więcej szczegółów projektu tych przepisów opisywałem Wam już w zeszłym roku - Już żadne polskie dziecko pornografii nie obejrzy - nowy projekt rządowy. Trafił on w końcu pod obrady sejmu na początku czerwca - Sejm zajmie się pornografią w internecie, nowe przepisy już od 1 września.

I tu pojawia się opór opozycji, która zaproponowała wysłuchanie publiczne, które miałoby odbyć się po 1 września, w czym minister Cieszyński upatruje złośliwego działania, i jego zdaniem podyktowane jest kierowanie się interesami firm telekomunikacyjnych, o czym wspominałem wyżej.

Czy ta blokada się powiedzie? Minister Cieszyński zapowiada, iż partia rządząca nie dopuści do takiego opóźnienia i przywróci ustawie zaplanowany tryb - mówi, że przed wakacjami, ale myślę, że miał na myśli przed końcem wakacji, by ustawa mogła wejść w życie właśnie od 1 września.

Stock Image from Depositphotos.