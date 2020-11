Blogspot, czyli Blogger. Jak założyć i prowadzić bloga na platformie Google

1. Blogspot, czyli jak to się zaczęło

Blogger to platforma stworzona w 1999 roku przez Pyra Labs, która zdobyła sporą popularność na przełomie wieków. Serwis był maksymalnie uproszczonym rozwiązaniem pozwalającym na publikowanie własnych treści przez wielu użytkowników i udostępnianiem ich w sieci. W 2003 roku Google wykupił Pyra Labs i przejął Bloggera pod swoje skrzydła wprowadzając szereg zmian. Między innymi udostępniono za darmo funkcje, które do tej pory były dodatkowo płatne, a sama platforma stała się dzięki temu jedną z popularniejszych na świecie.

W lutym 2004 gdy Google przejęło firmę Picasa, narzędzie to zostało zintegrowane z Bloggerem i pojawiła się możliwość łatwego dodawania zdjęć do swoich wpisów. Natomiast w maju tego samego roku cała platforma przeszła spore zmiany techniczne, które dostosowały ją do ówczesnych standardów. Pojawiły się nowe szablony, komentarze oraz możliwość wysyłania wpisów na bloga przez maila. W sierpniu 2006 roku pojawiła się wersja beta najnowszej wersji Bloggera, która weszła do użytku na początku 2007 roku i jest używana praktycznie do dzisiaj. W połowie roku Google przeniosło też wszystkie blogi na swoje serwery i do dzisiaj oferuje możliwość utworzenia bloga każdemu, całkowicie bezpłatnie z niewielkimi ograniczeniami.

Ostatnie poważne zmiany w platformie Blogger miały miejsce w 2009 i 2010 roku. Najpierw Google z okazji dziesięciolecia tego rozwiązania wprowadził kilka dodatkowych funkcji jak nowy edytor postów czy poprawione rozwiązanie służące do zarządzania zdjęciami, a także integrację z Google Docs. Później natomiast pojawiły się nowe szablony. Od tamtego czasu były jeszcze mniejsze lub większe zmiany, ale pod względem funkcjonalnym platforma przestała ewoluować.

2. Mówisz Blogger, myślisz Blogspot – jak Google skonstruowało swoją platformę blogową?

Blogowanie przy użyciu domeny „blogspot.com” jest bajecznie proste, posiadając konto Google dostajemy do niej automatyczny dostęp, a na jednym loginie można założyć nawet 100 różnych blogów. Specjalnie przygotowana przez Google platforma pozwala w łatwy sposób stworzyć nowego bloga w kilka minut. Nie musimy martwic się o system zarządzania treścią, miejsce na serwerze czy nawet domenę. To wszystko jest po stronie Bloggera, nam pozostaje tylko nadać blogowi nazwę oraz wybrać jeden z setek dostępnych szablonów. W razie potrzeby można też zastosować zewnętrzny szablon i przystosować go pod swoje wymagania. Możliwości są naprawdę całkiem spore.

Na platformie Blogger możemy nie tylko publikować nowe treści, ale również zarządzać komentarzami, obserwować statystyki bloga, a nawet podpiąć reklamy AdSense i zacząć na swojej twórczości zarabiać. To jednak nie wszystko, Google pozwala też podpiąć do bloga własną domenę i skonfigurować go tak aby był dostępny pod dowolnym, wybranym przez nas adresem, obok tego standardowego, którym jest zazwyczaj „<nazwa bloga>.blogspot.com”. W takim wypadku jedynym kosztem jest wykupienie domeny, nadal nie musimy martwić się o hosting.