Co więcej, zdarzały się przypadki, że niektóre z nich z tej możliwości korzystały. W tym wypadku nie ma dowodów na to, że którakolwiek aplikacja skorzystała z tej możliwości, jednak sam fakt, iż mogło do tego dojść stawia całą ideę w bardzo niekorzystnym świetle. Kiedy bowiem API było wdrażane, Google zapewniało o całkowitym bezpieczeństwie systemu i dbaniu o prywatność osób z niego korzystających. Tym bardziej, że według współzałożyciela AppCensus, Joels Reardona, problem mógł być naprawiony już dawno temu:

To jest bardzo prosta poprawka i byłem zdumiony, że nie była postrzegana jako jako taka

Google, ustami rzecznika prasowego, odpowiedziało, że jest świadome problemu i pracuje nad rozwiązaniem

Zostaliśmy powiadomieni o problemie polegającym na tym, że identyfikatory Bluetooth były tymczasowo dostępne dla aplikacji systemowych i natychmiast zaczęliśmy wdrażać poprawkę, aby rozwiązać ten problem

Oczywiście, jest duża szansa, że nikt pokusił się o to, by próbować dotrzeć do danych o kontaktach zgromadzonych przez aplikacje przeciwcovidowe za pośrednictwem shakowania aplikacji systemowych na czyimś telefonie. Problemem jest jednak fakt, że jest to kolejny z wielu przypadków, który pokazuje, dlaczego zaufanie słowom największych korporacji i zawierzenie im swoich prywatnych danych wiąże się z dużym ryzykiem.

Źródło