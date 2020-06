Biznesowa propozycja od Lenovo w atrakcyjnej cenie

Lenovo posiada niezwykle szerokie portfolio laptopów. Każdy znajdzie w nim coś dla siebie, jednak dzisiaj skupimy się wyłącznie na propozycjach do pracy, które stawiają na wydajność, wytrzymałość oraz pełne wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa. W końcu taki sprzęt nie może stawiać na kompromisy w tych aspektach, jeżeli ma nam służyć zawsze i wszędzie, niezależnie od panujących warunków oraz tego, gdzie się znajdziemy. Na laptopie przechowujemy wartościowe informacje, więc dobrze by było, żeby oferował kompleksową ochronę w tym zakresie.

Przez ostatnie tygodnie miałem okazję sprawdzać Lenovo ThinkPad E14. Testowane przeze mnie urządzenie było wyposażone w czterordzeniowy, ośmiowątkowy procesor Intel Core i5 – 10210U, 8 GB DDR4 RAM oraz dysk SSD o pojemności 256 GB, więc mamy tu do czynienia z porządną konfiguracją, która świetnie sprawdzi się do pracy biurowej i daje sobie radę również w zadaniach deweloperskich. Do tego wszystkiego całością zarządzania Windows 10 Pro. Na najnowszych wersjach możemy korzystać z WSL 2, czyli subsystemu, który zapewnia dostęp do środowiska Linuxa wraz z integracją między Windowsem, a Linuxem. W ten sposób wiele zadań deweloperskich staje się znacznie prostsza, a chwila korzystania z narzędzi konsolowych może spowodować, że część rzeczy będziemy realizować właśnie z ich użyciem, pomijając Windowsa.

Biznesowa propozycja w atrakcyjnej odsłonie

W przypadku laptopów największe różnice między modelami z różnych półek cenowych dostrzeżemy w jakości wykonania obudowy. Sprzęty z niższej pólki cenowej mają często plastikowe konstrukcje, które zdecydowanie nie wzbudzają zaufania i zdają się mieć ograniczoną wytrzymałość. Tymczasem w ThinkPadzie E14 postawiono na sprawdzone rozwiązanie. Laptop został wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego, a całość została świetnie spasowana, dzięki czemu komputer wygląda tak samo dobrze, jak dużo droższe propozycji z linii ThinkPad T czy ThinkPad X. Muszę przyznać, że byłem pozytywnie zaskoczony i dawno nie spotkałem tak dobrze wykonanej propozycji w tym segmencie.

Omawiany model przeszedł dodatkowo wojskowe testy MIL-SPEC. Norma MIL-STD-810G dotyczy weryfikacji wytrzymałości urządzenia na niskie ciśnienie, wysoką oraz niską temperaturę, promieniowane słoneczne, deszcz, wilgotność, słoną mgłę, piasek oraz kurz, a także na wibracje. Oznacza to, że poradzi sobie w najtrudniejszych warunkach i niestraszne są mu mrozy, upały, uderzenia, upuszczenia a nawet zalania. Praca w deszczu lub na plaży? Z ThinkPadem nie musimy obawiać się tego, że coś się stanie i uważam, że pozostaje to cały czas jedną z najważniejszych zalet produktów z tej rodziny.

Jeżeli chodzi o wygląd, to producent postawił na sprawdzony design. Urządzenie prezentuje się nowocześnie i elegancko z zachowaniem typowego stylu ThinkPada, dzięki czemu każdy od razu będzie wiedział, jaki laptop posiadamy. Po bokach znajdziemy komplet przydatnych portów. Mamy USB typu C ze wsparciem dla DisplayPort, HDMI, złącze audio jack 3,5 mm czy USB 3.1, więc nie można na nic narzekać. W tym miejscu można spojrzeć również na 14-calowy ekran. Ma on rozdzielczość Full HD, posiada antyodblaskową powłokę, oferuje przyjemne odwzorowanie barw oraz niezłą jasność. Matryca została wykonana w technologii IPS TFT LCD, co gwarantuje także szerokie kąty widzenia.

Wyróżnikiem ThinkPada pozostaje znakomita klawiatura. Jest podświetlana, oferuje przyjemny skok klawiszy i można na niej bardzo szybko oraz komfortowo wprowadzać tekst. Nie bez powodu dla wielu osób właśnie ta rodzina komputerów może pochwalić się najlepszą klawiaturą. Mamy tu również klasyczny trackpoint. Pod względem funkcjonalności można go porównać do małego dżojstika, który to jest stosowany w laptopach jako uzupełnienie gładzika i sprawdza się świetnie, kiedy, np. mamy mokre palce.

Cyberbezpieczeństwo bez żadnych ograniczeń

Mówiąc o sprzęcie do pracy, nie wolno zapominać o aspektach związanych z bezpieczeństwem. ThinkPad E14 pozwala na logowanie się do systemu z użyciem czytnika linii papilarnych zintegrowanego z przyciskiem zasilania i działa on idealnie. Kolejną linię zabezpieczeń stanowi dedykowany układ TPM 2.0. Nie zabrakło też fizycznej blokady kamery ThinkShutter, która pozwala zasłonić kamerę, kiedy z niej nie korzystamy. Układy TPM mają za zadanie zabezpieczać dostęp do systemu i są one związane bezpośrednio z płytą główną komputera, zapewniając skuteczną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

Mobilność w wydajnym wydaniu

Zastosowany układ Intel Core 10 generacji oferuje więcej niż zadowalające osiągi w codziennym funkcjonowaniu. W przypadku testowanej konfiguracji jest to dokładnie czterordzeniowy, ośmiowątkowy Intel Core i5 – 10210U ze zintegrowaną grafiką UHD Graphics 620. Praca w pakiecie biurowym, zadania deweloperskie, korzystanie z wielu kart w Chromie, słuchanie muzyki w tle oraz uruchomione komunikatory internetowe nie sprawiają temu urządzeniu problemów i sprzęt działał cały czas płynnie. Pod tym względem dostrzegam, jak wielki dokonał się progres na przestrzeni ostatnich 5 lat. Prywatnie posiadam, m.in. ThinkPada T450s z Intel Core i5 – 5200U, więc przy bezpośrednim zestawieniu nowy E14 wypada naprawdę dobrze.

Wydajny dysk SSD pozwala na sprawną pracę na plikach. Pojemność 256 GB w zupełności wystarczy w nowoczesnym laptopie i moim zdaniem jest to rozsądny kompromis między ceną, a dostępną przestrzenią. Nie sposób zapomnieć o tym, że laptop oferuje świetny system chłodzenia. Nawet przy najbardziej wymagających zadaniach komputer utrzymuje stosunkowo niską temperaturę, a przez większość czasu wiatraki nie mają za bardzo co robić. Nawet pod obciążeniem sprzęt jest cichy, za co należą się słowa pochwały, ponieważ konkurencja miewa problem z takimi elementami.

Mówiąc o mobilnej propozycji, nie da się pominąć tematu czasu pracy. Lenovo ThinkPad E14 ma baterię 45 Wh, którą możemy bardzo szybko naładować z użyciem ładowarki o mocy 65 W, dodawanej do zestawu. Energooszczędne podzespoły pozwalają na pracowanie na tym komputerze z dala od gniazdka przez 6, 7 godzin. W przypadku oglądania filmów spokojnie osiągniemy wynik na poziomie 10 – 11, z kolei wyłącznie podczas przeglądania internetu nawet 9 pracy. Trzeba przyznać, że to rezultaty pozwalające klasyfikować E14 jako prawdziwie mobilny model.

ThinkPad w formie w atrakcyjnej cenie

Ze swoimi laptopami spędzamy na ogół dużo czasu. Towarzyszą nam w rozrywce, podróży czy pracy, warto zatem zadbać o to, aby nasz sprzęt oferował odpowiednie wrażenia z użytkowania na co dzień. Nie warto na tym oszczędzać, ponieważ nie da się ukryć, że obecnie notebooki pozostają jednym z naszych najważniejszych narzędzi.

Lenovo ThinkPad E14 to świetna propozycja wśród laptopów do czterech tysięcy złotych. Oferuje wytrzymałą, elegancką obudowę, może pochwalić się porządnymi osiągami do codziennej pracy, a do tego oferuje komplet portów, dobrej jakości ekran Full HD, znakomitą klawiaturę oraz długi czas pracy. Producent przygotował sprzęt klasy biznesowej w atrakcyjnej cenie i moim zdaniem warto przyjrzeć mu się bliżej.

Artykuł powstał we współpracy z Lenovo.