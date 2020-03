Bitcoin, jak chaos na świecie wpływa na jego cenę

Zobacz również: Tak dobrze nie było od dawna. Bitcoin przekroczył psychologiczną barierę

Samospełniająca się przepowiednia

Spójrzmy jednak prawdzie w oczy. Tak w przypadku tego krachu finansowego, bo takiego chyba powinniśmy używać określenia, jak w przypadku wszystkich poprzednich w całej historii rynków finansowych, najczęściej to ludzie napędzani strachem i chciwością rozpędzają kulę śnieżną spadków, przez co tracą na tym nie tylko oni sami, ale całe społeczeństwa, kraje a w efekcie i światowa ekonomia.

Inwestorzy, z jednej strony będąc świadomymi, że to nie wirus zagraża ich aktywom, z drugiej strony widząc co dzieje się na rynku, w obliczu narastającego strachu wolą zabezpieczyć wygenerowane zyski, niż czekać z założonymi rękami. Tym samym będąc niejako w owczym pędzie wśród innych inwestorów, którzy myślą, że może być tylko gorzej, spychają notowania w przepaść, nie zważając na skutki i konsekwencje.

Ostatnie największe spadki nastąpiły po tym, jak prezydent USA Donald Trump, Rezerwa Federalna i bank centralny Unii Europejskiej nie uspokoili rynków w obliczu bezprecedensowego spowolnienia gospodarczego.

Halving, światełko w mroku

12 maja 2020 r. nastąpi zmniejszenie o połowę wysokości nagród w sieci Bitcoin za każdy wykopany blok, czyli tak zwany halving. Nagroda za wydobycie spadnie z 12,5 do 6,25 Bitcoinów. Wzrośnie również trudność kopania, co ma również ustabilizować wydobycie kryptowaluty. Można by to porównać, z zamknięciem połowy kopalń złota w jeden dzień. A skoro mniej surowca trafia na rynek, to jego cena powinna gwałtownie zacząć rosnąć. Tak by przynajmniej wynikało z jednej, z najbardziej podstawowych zasad w mikroekonomii, jaką jest podaż i popyt.

Równanie podaży i popytu mówi nam, że ​​biorąc pod uwagę, iż wszystko inne jest równe, na rynku konkurencyjnym cena określonego produktu będzie się zmieniać, aż osiągnie równowagę ekonomiczną. Przy czym ceny dostosowują się do momentu, gdy zapotrzebowanie konsumentów na dane dobro będzie równe jego ilości dostarczonej przez producentów.

Prowadzi to do dwóch sytuacji:

Podaż jest wysoka, a popyt niski, co prowadzi do spadku ceny składnika aktywów / produktu.

Podaż jest niska, a popyt wysoki, co prowadzi do wzrostu ceny składnika aktywów / produktu.

Gdyby górnikom zezwolono na bezkrytyczne wydobywanie Bitcoinów, wykładniczo zwiększyłby on swoją cyrkulacyjną podaż, niszcząc przy tym cenę. Właśnie dlatego mechanizm halvingu Bitcoina został na stałe zakodowany w protokole kryptowaluty, w celu monitorowania podaży. Czy pomoże to ustabilizować kurs kryptowaluty? Czy górnicy, którzy oprócz wydobycia mają za zadanie ochronę transakcji pomiędzy użytkownikami oraz całego ekosystemu Bitcoina, zostaną przy wydobyciu, pomimo że będzie to coraz trudniejsze i mniej opłacalne? Miejmy nadzieję, ale tę odpowiedź może nam dać tylko upływający czas.

Podsumowując

Jak cały chaos na świecie wpłynie na cenę Bitcoinów? Tego nikt nie wie. A każdy, kto twierdzi inaczej, sprzedaje innym tylko swoje pobożne życzenia. Satoshi Nakamoto, o ile żyje, pewnie ze smutkiem spogląda na swoje dzieło pod postacią Bitcoina. Jednak rynek finansowy rządzi się swoimi prawami. Niezależnie od tego, jak bardzo jedni czy drudzy chcieliby, żeby ceny szły w najlepszym właśnie dla nich kierunku. Spekulacja cenami to jeden z najbardziej negatywnych składników rynków finansowych. A co Wy myślicie na ten temat? Czy i jak szybko świat podniesie się z kolan? A może chcielibyście przeczytać więcej na ten lub inny nurtujący Was temat? Dajcie znać w komentarzach. A ja tymczasem życzę Wam i sobie, żebyśmy to jakoś przetrwali w zdrowiu fizycznym, psychicznym i finansowym.

Pozdrawiam Karol Woś.

Pozdrawiam Karol Woś.

