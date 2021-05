Mam nauczkę, by nie obiecywać sobie zbyt wiele po zwiastunach. Recenzja Biomutant

Wygląda to nie tyle zabawnie, to dziwnie i wydaje się kompletnie nie pasować do świata. Generalnie w Biomutant sporo jest takich drobniejszych niedoróbek, jak na przykład pojawiający się nagle NPC czy doczytujące się obiekty. Nie wiem na ile da się to naprawić łatkami, ale widać, że Twórcy ciężko pracują, bo zaraz po uruchomieniu gra potrafiła przycinać na PS5 (działa we wstecznej kompatybilności), po aktualizacji problem zniknął. No i wielka szkoda, że gra od razu na starcie nie oferuje wersji PlayStation 5. Mamy maj, więc już by wypadało.

Bardzo mocno rozbudowano crafting i ulepszanie broni, momentami miałem wrażenie, że aż za mocno, bo idzie się w tym trochę pogubić – choć oczywiście wiem, że wiele osób bardzo ten aspekt doceni. Tu podłączamy coś do karabinu, tam do jakiegoś elementu garderoby. A pomysłów na takie ulepszenia jest cała masa i ewidentnie widać, że włożono w to dużo pracy. Samo rozwijanie postaci też ma dużo elementów, odblokowujemy mutacje, aury, atuty, umiejętności Wung-Fu, więc naprawdę jest po co zdobywać poziomy i z każdą kolejną godziną nasz zwierzęcy bohater umie coraz więcej, co też przekłada się na rozbudowywanie strategii rozgrywki. Na samym początku warto jednak poświęcić trochę czasu na kreator postaci i stworzyć swojego bohatera, który wraz ze zmianą atrybutów zacznie wyglądać zupełnie inaczej.