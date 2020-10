Nie lubicie wyszukiwarki Bing? W końcu będziecie ją mogli wyrzucić z Windowsa

Windows 10 zdecydowanie nie jest idealny system operacyjny. Pomimo tego, że ostatnie zmiany wprowadzone przez Microsoft idą zdecydowanie ku dobremu (chociażby poprzez wdrożenie Edge na Chromium), wciąż pozostaje wiele rzeczy do zrobienia. Jedną z bardziej irytujących dla mnie jest sytuacja, w której chce wyszukać coś wpisując nazwę pliku/programu w Menu Start. To, jak to wyszukiwanie działa (albo raczej – nie działa) zostało już wielokrotnie poruszane. Mi jednak chodzi o sytuację, kiedy przy szybkim wpisywaniu nazwy użytkownik pomyli się chociażby w jednym miejscu. Czy wtedy system próbuje zgadnąć o chodzi? Nic z tych rzeczy, w te pędy odpala nową kartę w domyślnej przeglądarce, by zaprezentować mi wynik wyszukiwania w Bingu. Nigdy w czasie całego użytkowania komputera nie zdarzyło mi się, by to było działanie, którego akurat chciałem. I o ile rozumiem cel Microsoftu, by uczynić z Menu Start miejsce w którym mniej zaawansowani użytkownicy będą wyszukiwać wszystkie informacje, ale nie jestem w stanie pojąć, dlaczego nie zostawił jakiejkolwiek opcji by tę „funkcję” wyłączyć. Aż do teraz.