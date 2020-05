Bill Gates używa szczepionek na COVID-19 żeby czipować ludzi – przekonanych jest o tym blisko połowa republikanów

Odnoszę niepohamowane wrażenie, że w przypadku teorii spiskowych nie istnieje coś takiego jak elementy niemożliwe do połączenia ze sobą. Jeżeli przekroczy się pewną granicę absurdu, można połączyć wszystko ze wszystkim, a i tak znajdą się ludzie, którzy będą uznawać to za prawdę objawioną. Ziemia jest pusta a nami rządzą reptilianie? Jest. Ziemia jest płaska a księżyc nie istnieje? Jest. Szczepiona na chorobę, która w twoim kraju zabiła 100 tys. osób tak naprawdę ma w sobie czip dzięki któremu będzie można śledzić każdy twój ruch, a interes ma w tym Bill Gates. Cóż… najwyraźniej nie tylko jest, ale też – ma się zastraszająco dobrze.

44 proc. republikanów wierzy w najbardziej szkodliwą teorię spiskową naszych czasów. 31 proc. „nie jest jej pewnych”

YouGov wraz z Yahoo przeprowadziło w weekend badanie nastrojów społecznych dotyczących teorii o tym, że szczepionki na COVID-19 to tak naprawdę przykrywka dla Billa Gatesa, aby wprowadzić do ciał Amerykanów specjalne czipy, pozwalające śledzić każdy ich ruch. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1 640 Amerykanów. Oznacza to, że wyniki można uogólnić do populacji i jestem pewien, że zaskoczyły one samych badaczy. Oto bowiem wyszło, że jeżeli chodzi o osoby dorosłe w Ameryce, to w tę teorię wierzy 28 proc. osób, a 32 proc. nie jest jej pewnych. Moim zdaniem oznacza to, że 60 proc. Amerykanów ma problem z poprawną oceną faktów i umiejętnością krytycznego myślenia. Co więcej – jeżeli weźmiemy pod uwagę konkretne grupy społeczne – wyniki stają się jeszcze bardziej przerażające. Otóż w grupie osób deklarujących się jako zwolennicy partii republikańskiej odsetek osób wierzących w tę teorię sięga 44 proc. (!) , a niezdecydowanych – 31 proc. Najwięcej osób wierzących w covidowo-szczepionkowe kłamstwo jest wśród tych, którzy uznali Fox News za swoje główne źródło informacji.

Niestety, pomimo tego, że takie odpowiedzi mogą wydawać się na pierwszy rzut oka przedmiotem do żartów – w tym wypadku sytuacja jest jak najbardziej poważna. Z tego samego badania wynika bowiem, że aż 50 proc. Amerykanów nie będzie chciało zaszczepić przeciwko COVID-19, jeżeli tylko szczepionka będzie dostępna, a ponad 1/4 ma co do tego wątpliwości. I przypomnijmy, że mówimy tu o chorobie, która w trzy miesiące zabiła prawie dwa razy więcej Amerykanów niż wojna w Wietnamie. Dalsza eskalacja popularności tej teorii może spowodować, że liczba osób chcących się zaszczepić dodatkowo spadnie, a w efekcie – umrze jeszcze więcej osób.