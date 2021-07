Biedronki otwarte w niedziele? Zakaz handlu w niedziele to już tylko fikcja

Niemal od samego początku obowiązywania zakazu handlu w niedzielę, czyli od 2018 roku, sieć sklepów Żabka była w pełnym zakresie przygotowana do ominięcia tego zakazu. Okazało się to już w kwietniu 2018 roku, kiedy franczyzobiorcy Żabki zaczęli handlować w niedziele objęte zakazem, tak samo jak w pozostałe dni tygodnie – jedynie w innych godzinach.

Co to znaczy w pełnym zakresie? Otóż ustawa zakazująca handlu w niedziele dopuszczała wyjątek dla sklepów, w których to ich właściciele stawali za ladą w wolne niedziele. Żabka jednak skorzystała tu dodatkowo jeszcze z innego wyjątku, który dopuszcza możliwość otwierania sklepów w te dni dla placówek pocztowych. Dzięki temu w te dni franczyzobiorcy mogli zatrudniać też zwykłych pracowników.