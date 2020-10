Jak korzystałem dotychczas z iPhone? Jako, że lubiłem mieć wszystkie ikony programów czy gier na pulpicie głównym, na którym nie pozostawiałem wolnego miejsca, jako pojedyncze ikony umiejscawiałem tylko te aplikacje, z których korzystałem często i te nieco rzadziej, a resztę ładowałem do folderów. W lewym pulpicie z widgetami trzymałem, pogodę, baterię i notatki oraz przypomnienia.

Ta konfiguracja niosła ze sobą dwie niedogodności. Pierwsza to tak, że każdy nowa aplikacja z automatu lądowała na nowym pulpicie i przenoszenie jej do pulpitu głównego zawsze przestawiało mi układ aplikacji głównych, do których umiejscowienia byłem już przyzwyczajony. Nigdy nie udało mi się ich przenieść bezbłędnie do właściwego folderu, te latały po ekranie przestawiając wszystko. Z uwagi, że testuje dużo aplikacji czy gier było to mocno uciążliwe dla mnie.

Druga niedogodność to taka, że wyszukiwanie aplikacji czy gier, które grupowałem w folderach zajmowało dużo czasu. Każdy z nich – Aplikacje, Apple, Google, Social czy Gry miały po kilka stron. Do tego organizacja tych pozycji w folderach też była niewygodna, usunięcie jednej z nich nie powodowało automatycznego wypełniania pustych miejsc na poszczególnych stronach i tu znowu trzeba było je ręcznie przenosić.

Co zmienił iOS 14? Przede wszystkim ułatwił, w dużej części zautomatyzował organizację aplikacji i gier, dzięki bibliotece aplikacji, czyli na dodatkowym prawym pulpicie.