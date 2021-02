Wprowadzenie Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego to temat, który rozważany jest w wielu krajach, kilka z nich przeprowadziło już lokalne testy, ale żadne z nich nie zdecydowało się ostatecznie na to. W Polsce kwestia ta jest na etapie rozważań ekonomistów, co do skutków takiego programów. A co sądzą o tym Polacy?