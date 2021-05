2,5 mld dolarów z akcji Amazona. Bezos przeznaczy je na kosmiczne projekty

2,5 mld dolarów amerykańskich (ok. 9,5 mld zł). Za taką kwotę Bezos sprzedał w tym tygodniu 740 tys. akcji Amazonu. Jak informuje serwis Forbes, za Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, Bezos, po odliczeniu podatków, zainkasuje 1,9 mld dolarów. A to z całą pewnością nie ostatnia taka sprzedaż, choć pierwsza w tym roku. Akcje sprzedawał w cenach od 3,274 do 3,485 dolarów za jedną. Obecnie dyrektor Amazon posiadać ma jeszcze nieco ponad 52 miliony akcji giganta e-commerce, co ma stanowić ok. 10,4% udziałów w spółce.

Zobacz też: Poznajcie człowieka stojącego za imperium Amazonu

Bezos akcje sprzedaje od lat. W zeszłym roku pozbył się ich za kwotę przekraczającą 10 mld dolarów — a pieniądze przeznacza na rozwój swojego innego, ważnego projektu. Mowa oczywiście o Blue Origin — kosmicznej firmie, która, choć nie rozwija się tak prężnie jak zakładano, ma ambicje uruchomienia pierwszych komercyjnych lotów w przestrzeń kosmiczną. Pierwszy załogowy lot ma odbyć się jeszcze w te wakacje. A dokładnie 20 lipca 2021 r.

10-minutowy lot suborbitalny na wysokość przekraczającą umowną linię Karmana, czyli ponad 100 km. W tym czasie rakieta osiągnie prędkość 3 Machów, po odłączeniu się kapsuły załogowej podróżujący nią ludzie przez około 3 minut doświadczą pobytu w warunkach mikrograwitacji.

— więcej o przygotowaniach do startu przeczytacie w tekście Krzysztofa Blue Origin rozpoczęło sprzedaż biletów na loty rakietą New Shepard.

2,5 mld ze sprzedaży akcji Amazon. Bezos przeznaczy je na inne projekty

Zobacz też: Amazon.pl już dostępny. Ruszyła polska wersja sklepu – a co w niej?

Przy okazji warto przypomnieć, że w lutym tego roku Jeff Bezos zapowiedział swoją rezygnację z funkcji dyrektora generalnego Amazon. Stanowisko ma opuścić do końca 2021 r. Zastąpi go Andy Jassy, a dotychczasowy dyrektor przejdzie na fotel prezesa wykonawczego. To pozwoli Bezosowi skupić się na innych projektach: nie tylko wspomnianym wyżej Blue Origin, ale także na dzienniku The Washington Post oraz organizacjach charytatywnych organizacji Day One Fund i Bezos Earth Fund walczących z ubóstwem, bezdomnością i negatywnymi skutkami zmian klimatycznych.

Źródło: Forbes