Bez tej karty nie wyjeżdżam na wakacje zagraniczne

Posiadaczom kart wielowalutowych nie opłaca się korzystać z DCC, gdyż ich karty dokonują automatycznego przewalutowania każdej transakcji po bardziej konkurencyjnym kursie.

W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć o bezpieczeństwie. Przewożenie ze sobą większej gotówki nie jest, delikatnie mówiąc, roztropne. Kieszonkowcy grasują w wielu turystycznych miejscowościach, a to tylko jedno z zagrożeń. Mając kartę wielowalutową i atrakcyjne warunki wypłat z bankomatów, można po gotówkę sięgnąć w razie potrzeby. Ba, nawet jak stracimy kartę, to złodziejowi i tak do niczego się ona nie przyda. W Cinkciarz.pl rachunek karty jest oddzielony od rachunku walutowego. Aby dokonać płatności, należy przesunąć środki z portfela walutowego na rachunek karty, co można wygodnie zrobić w aplikacji na smartfonie. W razie kradzieży, możemy też bardzo szybko zablokować kartę i sprawić, że stanie się bezużyteczna. To wszystko sprawia, że jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż noszenie w portfelu większej gotówki.

Karta fizyczna i/lub wirtualna w smartfonie i zegarku

Obecnie fintech Cinkciarz.pl oferuje dwa rodzaje kart wielowalutowych. Karta fizyczna jest tradycyjną kartą płatniczą i wydawana jest we współpracy z organizacją płatniczą VISA. Po zamówieniu w aplikacji lub na stronie zostanie do nas wysłana pocztą, kurierem lub do paczkomatu, co Cinkciarz.pl umożliwił jako pierwszy na polskim rynku . Wydanie fizycznej karty wielowalutowej wiąże się z jednorazową opłatą 15 PLN oraz kosztami dostawy (w przypadku wysyłki pocztą nie ponosimy tych kosztów). Wyrobienie karty wirtualnej jest całkowicie darmowe. Dostępna jest w aplikacji na smartfonie w ciągu kilku minut i można nią płacić zbliżeniowo telefonem i zegarkiem, korzystać z płatności online oraz wypłacać gotówkę z bankomatów za pomocą Google Pay. Użytkownicy kart mają też możliwość płacenia zbliżeniowo zegarkiem i opaską oraz wypłacania pieniędzy z bankomatów dzięki Fitbit Pay i Garmin Pay.

Argumentów przemawiających za posiadaniem karty wielowalutowej podczas zagranicznych wakacji można by było wymienić jeszcze kilka. W dzisiejszych czasach ta usługa wydaje się już wręcz „must-have” , bo korzyści są niepodważalne, a koszty posiadania takiej karty mogą być wręcz zerowe, jeśli skorzystamy z rozwiązania oferowanego przez fintech Cinkciarz.pl.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Cinkciarz.pl.