Mnogość otwartych kart to dosyć złożony problem i cały czas szukam nowych metod na zarządzanie nimi. Wbudowane w przeglądarki funkcje to za mało, dlatego sięgam po wtyczkę betteronetab.

Jeśli niektórzy z Was kojarzą brzmiącego coś podobnie do nazwy wtyczki, o której wspomniałem we wstępie, to faktycznie jakiś czas temu opisywałem na Antyweb rozszerzenie OneTab. Było to pięć lat temu i od mniej więcej tamtej pory narzędzie to pomaga mi zapanować nad otwartymi kartami w przeglądarkach Chrome i Opera. Zasada działania OneTab jest prosta – pojedyncze kliknięcie zamienia zestaw kart w jedną stronę z linkami do wszystkich wcześniej otwartych stron. Jednym z wygodniejszych dodatków była możliwość utworzenia zewnętrznego linku do takiej strony, byśmy mogli podzielić się listą stron z innymi lub skorzystać z niej na innym urządzeniu. Od kilkunastu dni korzystam z lepszej wersji tego narzędzia o nazwie… Better OneTab.

Better One Tab oferuje funkcje, których nie znajdę w żadnej przeglądarce

Konteksty w Operze i Kolekcje w Edge (Chromium) to bardzo przydatne dodatki, które momentalnie doceniłem, podobnie jak wielu innych użytkowników. Konteksty ułatwiają bieżącą pracę, a Kolekcje to sposób na zbieranie użytecznych stron na później. Nie są to więc narzędzia, które zamienią moją zbyt długą listę otwartych kart w coś przydatnego. Sprawa ma się zupełnie inaczej z Better OneTab.

