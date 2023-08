Bestialstwo, przemoc, gwałt – koszmarna codzienność moderatorów Chatu GPT

Praca moderatora platform społecznościowych nie należy do najprzyjemniejszych. W kwietniu ubiegłego roku głośno było o sprawie pracowników TikToka, narażonych na drastyczne i gorszące treści, powodujące szybkie wypalenie zawodowe i nierzadko trwałe urazy na psychice. Morderstwa, nekrofilia, sceny tortur czy przemoc wobec dzieci – z taką zawartością każdego dnia musieli mierzyć się moderatorzy chińskiej aplikacji. Okazuje się, że nie tylko załoga TikToka boryka się z takimi treściami, ale także osoby odpowiedzialne za etykietowanie danych dla ChatuGPT. Jeden z moderatorów stwierdził wprost, że praca zniszczyła mu życie.

Mroczne strony zawodu przyszłości

W internecie można znaleźć wiele gorszących materiałów, a to i tak zaledwie ułamek tego, co przetacza się przez filtry i moderację. Ktoś bowiem musi spędzać dziennie kilka godzin na oglądaniu nierzadko makabrycznych rzeczy, wybierając te, które można upublicznić. W maju tego roku pisałem o entuzjastycznym podejściu amerykańskich testerów GPT, którzy wierząc w świetlaną przyszłość tego zawodu, inicjowali procesy zakładania związków zawodowych szkoleniowców sztucznej inteligencji.

Źródło: Depositphotos

Okazuje się jednak, że ta praca wcale tak cudowna nie jest, bo przez ręce osób zajmujących się etykietowaniem danych, na których „szkoli się” narzędzie od Open AI, przechodzą teksty tak obrzydliwe, że moderatorzy po długotrwałym kontakcie z nimi nie są w stanie normalnie funkcjonować.

Praca, która niszczy psychikę

Sprawa dotyczy kenijskich moderatorów zatrudnionych przez zewnętrzną firmę Sama. Rekrutowała ona filtratorów treści dla Open AI (a także Google i Microsoftu), a ich zadaniem była analiza tekstów przed umieszczeniem ich w bazie szkoleniowej ChatuGPT. Jeden z nich – Mophat Okinyi – przekazał w wypowiedzi dla The Guardian, że często zobowiązany był do czytania nawet 700 fragmentów tekstu dziennie. Moderator zeznał, że spora część zawierała bezpośrednie opisy przemocy seksualnej, co po czasie spowodowało pogorszenie kontaktów z rodziną, uraz na psychice i paranoje na punkcie otaczających go osób. Relacje te potwierdza inny były moderator Alex Kairu – mężczyzna stwierdził wprost, że to, co zobaczył w pracy, całkowicie go zniszczyło i wpłynęło negatywnie na relacje z żoną.

Z anonimowych wypowiedzi pozostałych moderatorów wynika, że nagminnie są narażeni na bestialskie treści, opisujące znęcanie się nad dziećmi i całą masę szeroko pojętej przemocy. Narzekają dodatkowo, że wynagrodzenie za pracę jest bardzo niskie – zwłaszcza biorąc pod uwagę szkodliwe dla zdrowia psychicznego warunki. Rzecznik firmy Sama przekazał, że otrzymują oni d 1,46 do 3,74 dolara za godzinę pracy, ale według magazynu The Time wynagrodzenie nie przekracza 2 dolarów. Dodatkowym zarzutem jest brak odpowiedniego wsparcia psychologicznego ze strony pracodawcy, choć rzecznik Sama ponownie odbija piłeczkę twierdząc, że pracownicy mieli dostęp do terapeuty i świadczeń medycznych.

Źródło: Depositphotos

Poszkodowani pracownicy wzywają teraz kenijski rząd do reakcji i zbadania warunków pracy kontaktowej dla Sama oraz Open AI. Warto zaznaczyć, że Sama zerwała współpracę z Open AI w ubiegłym roku z uwagi na obawy związane z pracą nad potencjalnie nielegalnymi treściami.

Stock image from Depositphotos