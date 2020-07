Beavis i Butt-Head oraz Daria powracają. Nowe sezony animacji o zdegenerowanych nastolatkach

Kto by pomyślał, że minęło już niemalże trzydzieści lat od wyemitowania pierwszego odcinka tej słynnej kreskówki! Czas pędzi jak szalony, ale niektóre rzeczy się po prostu nie starzeją. Beavis i Butt-Head zdecydowanie należą do grona takich spraw. Wszyscy fani klasycznej animacji powinni mieć teraz powód do radości, ponieważ serial powraca. Comedy Central ogłosiło, że zamówiło już dwa nowe sezony animacji, he he he.

Beavis and Butt-Head powracają

Comedy Central podpisało umowę z oryginalnym twórcom serialu, Mike’em Judge’em. Dwa nowe sezony animacji będą odnosić się zarówno do czasów, w których powstał pierwowzór jak i do obecnych czasów. Na ten moment niestety nie znamy daty premiery nowych odcinków. Swego czasu Beavis and Butt-Head byli bardzo ważnym serialem dla wielu ówczesnych nastolatków. Animacja w swój dziwaczny i specyficzny sposób wychowywała rzeszę dzieciaków, dając im masę radości. Czasami przecież każdy z nas chce poczuć się głupkowato. Pozostaje nam tylko czekać na tych dwóch heavy-metalowych idiotów i ich nowe przygody. Oby oprawa graficzna była równie paskudna jak kiedyś!

Daria otrzyma spin-off – Jodie

Niedługo powróci również inna klasyczna animacja – Daria, a właściwie jej duchowy spadkobierca, Jodie. Spin-off dyskutowany był już od jakiegoś czasu, zapowiedziano go rok temu, jednak od tamtej pory nie pojawiały się nowe informacje na temat animacji. Teraz jednak otrzymaliśmy trochę konkretów. Serial pojawi się w Comedy Central. Showrunnerką serialu jest Grace Edwards, a w główną bohaterkę wcieli się Tracee Ellis Ross. Tytułowa Jodie w serialu będzie starała się znaleźć pierwszą pracę po ukończeniu college’u. W produkcji z pewnością pojawi się wiele postaci znanych z pierwowzoru. Konkretna data premiery nie jest jeszcze znana.

Powrót starych animacji dla dorosłych to całkiem niezła wiadomość. W końcu to między innymi one są podwalinami dzisiejszych hitów pokroju BoJacka Horsemana czy Nie ma jak w rodzinie. Oby tylko nie okazało się, że przez lata seriale zatraciły swój charakterystyczny pazur. Nie chciałabym powrotu czegoś miałkiego i podobnego do wszystkiego innego. Trudno też oczekiwać identycznej powtórki z rozrywki sprzed lat. Sprostanie oczekiwaniom fanów z pewnością nie będzie proste.