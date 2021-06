Apple przedstawia sensowną, tańszą, alternatywę dla słuchawek AirPods Pro

Słuchawki AirPods okazały się prawdziwym hitem. Można się śmiać z ich wyglądu, można krytykować ich cenę, można powątpiewać w opłacalność ze względu na to że to jednorazówki — ale nie można im na pewno odmówić popularności i tego… że były iskrą, która zapoczątkowała bezkablową rewolucję. Apple nie było pierwszym producentem który przedstawił światu bezprzewodowe słuchawki, ale był pierwszym, który wprowadził je na salony i do głównego nurtu. To po sukcesie AirPodsów każda firma zaczęła wypełniać swoje portfolio airbudsami. Apple nie spoczęło na laurach — stale rozbudowuje swój katalog akcesoriów. Po bardzo dobrze przyjętych AirPodsach przyszedł czas na AirPods Pro. Nie da się jednak ukryć, że mimo iż wprowadzają one cały szereg usprawnień, nie należą do najtańszych. Kilka lat temu za bajońską sumę Apple przejęło markę Beats, którą także stale rozwija. I wczoraj oficjalnie zaprezentowano nowy produkt w portfolio serii — Beats Studio Buds, o którym to pierwszy raz usłyszeliśmy już kilka tygodni temu.