Battlestar Galactica na Amazon Prime

W zasadzie po tym wstępie można by było zakończyć ten tekst, bo większość z was pewnie doskonale kojarzy tę produkcję, która powstawała od 2003 roku. Battlestar Galactica to do dzisiaj jedna z ciekawszych serii science-fiction, która nie bez powodu cieszy się dużą estymą fanów. W Polsce serial był ostatnio dostępny w serwisie Showmax, który jak wiemy całkowicie zniknął z rynku. Teraz prawa do serialu przejął Amazon, który ma w swojej ofercie między innymi The Expanse, który też został przejęty gdy jego produkcja w telewizji została anulowana.