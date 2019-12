Na początek zobaczmy ogólne wyniki płynące z raportu NetB@nk. Widać tu wzrosty po stronie liczby klientów firmowych korzystających aktywnie z bankowości internetowej na poziomie 4,95% w porównaniu z II kwartałem 2019 roku, ale już spadek tej liczby po stronie klientów indywidualnych.

Co prawda nieznaczny, bo o 0,3%, ale jak zestawimy to z ogromnym wzrostem aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych, to już się robi ciekawie i można zacząć mówić o odwrocie z korzystania z bankowości internetowej w kierunku bankowości mobilnej.

9,62% niewiele mówi, ale jak przełożymy to na liczby, to już robi to wrażenie. Tylko w przeciągu 3 miesięcy III kwartału liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych wzrosła aż o milion – z 9,5 mln na koniec czerwca 2019 do 10,4 mln na koniec września.

Liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych na koniec III kwartału 2019 roku wyniosła ponad 10,4 miliona. Oznacza to wzrost na poziomie prawie 10% w odniesieniu do II kwartału bieżącego roku. Obecnie 57,62% spośród aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej aktywnie korzysta z bankowej aplikacji mobilnej.

Bankowość internetowa w Polsce – III kwartał 2019 roku

Zanim przejdziemy do szczegółów odnoszących się do bankowości mobilnej, sprawdźmy liczby osób korzystających z bankowości internetowej.

Wprawdzie wzrosła liczba umów na dostęp do bankowości internetowej w porównaniu z II kwartałem 2019 roku, ale spadła liczba aktywnych użytkowników do nieco ponad 18 mln.

Aktualnie na koniec III kwartału średnia wartość jednego przelewu z konta wyniosła 950,75 zł, a łącznie wydajemy 5 680,99 zł w miesiącu, co przekłada się na średnią liczbę przelewów na poziomie 5,98 w miesiącu.

Ciekawie prezentuje się porównanie liczby użytkowników bankowości internetowej z innymi państwami w Europie. Okazuje się, że w takiej Rumunii z bardzo dobrze rozwiniętymi usługami dostępu do szybkiego internetu, jedynie 7% klientów korzysta za dostępu do bankowości internetowej. Najwięcej z kolei jest ich w krajach skandynawskich i w Niemczech, Polska plasuje się tu na 10 miejscu.

Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich:

E-bankowość w Polsce odnotowuje stały, dynamiczny przyrost użytkowników. W skali ostatnich 10 lat liczba osób aktywnie z niej korzystających wzrosła o 27 p.p., a w tym samym czasie w całej Unii Europejskiej o 25 p.p. Polska z każdym rokiem zbliża się do średniej Unii Europejskiej, która na koniec 2018 roku wyniosła 54%. W naszym kraju było to natomiast 44% użytkowników. Bankowość internetowa w poszczególnych krajach Europy znajduje się na bardzo zróżnicowanym poziomie i istnieje bardzo duża różnica między krajami o najniższym odsetku osób korzystających z bankowości internetowe, takich jak np. Rumunia, gdzie wynosi on zaledwie 7%, a krajami w których bankowość internetowa jest powszechnie użytkowana przez większość obywateli czyli np. w Niemczech, Szwecji, Finladnii, czy Norwegii. W tych krajach 89-93% osób w wieku 16-74 loguje się do banku w sposób zdalny. Mamy zatem do czego aspirować.

Bankowość mobilna w Polsce – III kwartał 2019 roku

Przechodzimy już do bankowości mobilnej, której popularność wystrzeliła mocno w górę przez ostatni rok. Na koniec III kwartału 2108 roku mieliśmy 7,8 mln aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych naszych banków, a na koniec ubiegłego kwartału już 10,4 mln, co daje wzrost na poziomie 35%, tylko na przestrzeni jednego roku.

A więc w ciągu roku przybyło ponad 2,5 mln aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych, a w porównaniu z II kwartałem 2019 roku o milion, tak więc dynamika wzrostów w tym segmencie rośnie i myślę, że będzie rosła jeszcze bardziej. Od połowy września weszły w życie przepisy unijnej dyrektywy PSD2, które znacząco wpłynęły na wygodę korzystania z bankowości internetowej i mobilnej z korzyścią dla mobilnej.

Źródło: Związek Banków Polskich.