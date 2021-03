Jakub Słupiński, p.o. Prezesa Zarządu Banku Pocztowego:

Zgodnie ze Strategią Banku tworzymy dla naszych Klientów nową jakość – przenosimy ich do lepszej i bardziej zaawansowanej bankowości cyfrowej. Bankowość internetowa Pocztowy24 i aplikacja mobilna Pocztowy da klientom znacznie więcej możliwości i szybszy dostęp do wdrażanych przez nas produktów i najnowszych technologicznie usług.

Po EnveloBanku pozostaną jednak zastosowane w nim rozwiązania technologiczne (m.in. BLIK, moduł kalendarza do planowania płatności, moduł do szybkiego opłacania faktur czy aplikacji Autopay do automatycznych płatności za przejazdy autostradami), udostępnione teraz pod jedną wspólną marką Bank Pocztowy. Dotychczasowi klienci EnveloBanku zostaną teraz zmigrowani do jednej, wspólnej bankowości internetowej Pocztowy24 i bankowości mobilnej Pocztowy.

Marcin Ledworowski, Członek Zarządu Banku Pocztowego:

Jedna marka oznaczać będzie nie tylko większy „porządek” w usługach banku, lecz także, a może przede wszystkim, otwarcie na nowe technologie i wyrównanie dostępu do cyfrowych rozwiązań oferowanych przez nasz Bank. To, zgodnie z naszą strategią, krok do transformacji cyfrowej usług Banku Pocztowego. Od teraz priorytetem będzie rozwój jednej, wspólnej, bankowości mobilnej i internetowej, co pozwoli na szybsze wdrażanie nowych usług, produktów i zaawansowanych rozwiązań.

Co do dokładnie oznacza dla obecnych klientów EnveloBanku? Od teraz będą korzystali z:

nowego adresu bankowości internetowej – https://online.pocztowy.pl

nowego głównego adresu banku www.pocztowy.pl

nowego oficjalnego profilu Banku Pocztowego na Facebooku.

oraz z nowej aplikacji mobilnej, pod nową nazwą „Pocztowy” – do pobrania z App Store i Google Play.

Więcej szczegółów zmian z tym związanych znajdziecie na dedykowanej stronie nowego wspólnego banku, pod tym adresem.

Źródło: Bank Pocztowy.