Nowe e-dowody wydawane są w Polsce od 4 marca 2019 roku. Do listopada zeszłego roku wydano ich prawie 2 mln, a w tym roku z różnych powodów wymienić je musi 1,2 mln rodaków. Wszyscy Polacy w posiadaniu nowych e-dowodów będą do 2029 roku (10 letni okres ważności ostatniego wydanego starego dowodu).

Jak do tej pory, z warstwy elektronicznej zaszytej w nowych e-dowodach można było korzystać przy automatycznej odprawie na lotnisku Chopina i Warszawa-Modlin oraz logować się do ePUAP czy składać elektroniczne podpisy dokumentów. Do tego jednak potrzebny jest specjalny czytnik.

W takie czytniki Bank Pekao wyposażył właśnie 31 swoich oddziałów w największych miastach w Polsce i zapowiedział, że w kolejnych oddziałach pojawią się w najbliższym czasie.

Marek Tomczuk, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej:

Dowody elektroniczne mają ogromny potencjał do wykorzystania przy obsłudze klientów, który od razu zauważyliśmy. Przede wszystkim przyspieszą sprawną identyfikację. Gwarantują też klientowi maksimum bezpieczeństwa, ponieważ są bardzo trudne do podrobienia. Ze względu na swoje unikalne cechy, e-dowody pozwalają w pełni potwierdzić autentyczność dokumentu, co ma dla nas szczególne znaczenie. Bezpieczeństwo ma też drugi wymiar, szczególnie ważny w obecnej sytuacji związanej z pandemią. Klient nie musi podawać dowodu doradcy, po prostu samodzielnie umieszcza go w czytniku.

Po umieszczeniu e-dowodu w takim czytniku, informacje zapisane w specjalnym chipie wbudowanym w nowe e-dowody, czyli zdjęcie czy numer PESEL pojawia się na ekranie komputera pracownika banku, nie trzeba go więc ani nigdzie przepisywać, ani co najważniejsze – nie będzie trzeba skanować dowodów. Dane te są też automatycznie sprawdzane w bazie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dzięki czemu potwierdzana jest też od razu informacja, że dowód jest aktualny i nie został zastrzeżony.

Źródło: Bank Pekao.