Co trzeba zrobić, by zgarnąć 200 zł? Wystarczy, korzystając z aplikacji mobilnej banku PeoPay założyć nowe konto osobiste poprzez selfie, a bank przeleje na nasze konto dokładnie 200 zł. Jeśli jednak zdecydujemy się na wizytę w oddziale banku i tam zdecydujemy się na założenie konta, nagroda wyniesie 100 zł. W obu przypadkach, klienci którzy założą nowe konto osobiste będą mogli też dodatkowo otworzyć konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 3% w skali roku na 4 miesiące do 30 tys. zł., to w przypadku założenia Konta Przekorzystnego oraz do 100 tys. zł. w przypadku Konta Świat Premium.

Z promocji Banku Pekao można skorzystać do 31 marca 2020 r., dostępna ona jest dla nowych klientów oraz obecnych, nieposiadających konta osobistego lub mających nieaktywny rachunek w Pekao.

Źródło: Bank Pekao.