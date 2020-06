Balonem (prawie) w kosmos? Poleciałbym, ale ta cena…

Sama kapsuła ma być obiektem bardzo luksusowym. Wizualizacje pokazują mocno przeszkloną konstrukcję, umożliwiającą jak najwygodniejszą obserwację Ziemii i kosmosu. Biorąc pod uwagę, że na tej wysokości nie ma już prawie atmosfery, widoki nie powinny różnić się wiele od tego, czego doświadczą prawdziwi kosmiczni turyści. Na środku kapsuły ma być umieszczona łazienka i barek. Na podobne luksusy raczej nie będą w stanie liczyć klienci wynoszonych rakietowo statków orbitalnych.

Kapsuła ma posiadać oczywiście zaawansowane systemy podtrzymywania życia oraz zespół ratunkowych spadochronów, na wypadek uszkodzenia balonu. Lądowanie ma odbywać się na powierzchni Oceanu Atlantyckiego a kapsuła wyławiana przez odpowiednio przygotowany statek. W tym zakresie firma prowadzi rozmowy ze specjalistami ze SpaceX, którzy pracowali przy podobnym systemie dla Crew Dragon. Cała wyprawa ma trwać około 6 godzin, z czego dwie mają być przeznaczone na pobyt w docelowym punkcie stratosfery. Firma ocenia, że pojedyncza kapsuła powinna przetrwać około 1000 lotów i planuje około 100 takich „rejsów” rocznie.

Czy to ma sens?

Gdyby za tą inicjatywą stały jakieś zupełnie nieznane nazwiska, można by przypuszczać, że to kolejny startupowy atak na kasę inwestorów. Twórcy tej firmy, to jednak osoby, które w balonowej branży pracują już prawie dekadę i pierwszy projekt doprowadzili do końca, choć jeszcze nie wiemy z jakim skutkiem ekonomicznym. Z pewnością są w stanie w miarę szybko ogarnąć większość tematów związanych z samą podróżą, ale już przygotowanie tak zaawansowanej kapsuły zapewne potrwa dość długo. Z drugiej strony, jej projekt powinien być o wiele tańszy w realizacji i użytkowaniu, niż jakikolwiek pojazd orbitalnej konkurencji.

Nie da się ukryć, że doświadczenie które oferuje Space Perspective, nie będzie tak intensywne jak prawdziwe loty kosmiczne. Jednocześnie spokojniejszy charakter tego lotu może spowodować, że klientów będzie więcej. Niestety dalej jest to rozwiązanie tylko dla milionerów, 100000 dolarów za bilet to kwota, która powoduje, że ciężko nazwać ten projekt przełomowym. Wydaje się, że jeżeli ktoś ma na tym rynku dokonać takowego, musi to być wariat pokroju Elona Muska, który porwie się na coś, co wszystkim innym będzie się wydawało niemożliwe.

Źródło: The Verge