Bajki oraz filmy i animacje dla całej rodziny już od 5 zł msc na Playerze

W odróżnieniu od telewizji linearnej, serwis Player.pl zapewnia jednak pełną elsatyczność, jeśli chodzi o dostęp do wspomnianych treści. Jak wspominałem, dostęp do nich rozpoczyna się już od kwoty 5 zł miesięcznie, a do naszej dyspozycji będą materiały do obejrzenia na chyba każdym urządzeniu jakim dysponujemy o dowolnej porze. Jeśli przywykliśmy do rytuału oglądania bajki o konkretnej porze, to możemy to nadal robić bez obaw o spóźnienie na emisję według ramówki, ale zatrzymywanie i wznawianie odtwarzania, a także przewijanie mogą uratować nas w krytycznej sytuacji, by nie umknęło choćby jedno słowo. Jeżeli zechcemy obejrzeć coś zupełnie spontanicznie, to wystarczy sięgnąć po pilot od telewizora, laptopa czy tablet i wspólnie usiąść przed ekranem.

Materiał powstał we współpracy z Player.pl