Jak w prosty sposób zarobić pieniądze? Na sentymencie fanów. Widać nie tylko ja miło wspominam pierwszy i drugi film Bad Boys. Ale nie jestem pewien czy kolejna odsłona jest właśnie tym, co chcę oglądać w kinie.

Kolejna po kolejnej, bo jeszcze nie widziałem Bad Boys For Life, a już oficjalnie ogłoszono Bad Boys 4 czyli kolejną odsłonę przygód sympatycznych policjantów z Miami. Skąd takie zainteresowanie kolejnym filmem skoro przez tyle lat zbierano się do stworzenia trójki? Otóż Bad Boys For Life, w którym ponownie wystąpili Will Smith i Martin Lawrence bardzo dobrze poradziło sobie w amerykańskich kinach. I co z tego, że film reklamowano/promowano jako ostatnią przygodę sympatycznego duetu? Pieniądze muszą się zgadzać, więc hej – będzie kolejna część.

Według doniesień The Hollywood Reporter, Bad Boys 4 zajmie się Chris Bremmer. Tym razem jednak nie trzeba będzie czekać prawie 20 lat, bo zdjęcia mają rozpocząć się już w przyszłym roku, więc widać jest ogromna chęć na jak najszybszą monetyzację powracającej marki. Obawiam się jednak, że widzowie wyczują skok na kasę i będzie problem.

Z drugiej strony to zawsze były tak lekkie filmy, że nie trzeba wcale jakiegoś niesamowitego zachodu żeby stworzyć kolejną odsłonę – wystarczy wrzucić obu aktorów, dać im pistolety, szybkie samochody, dodać sporo akcji i zabawnych gagów – proszę, oto przepis na Bad Boys 4. Uwaga, zgaduję tytuł – Bad Boys Forever.

źródło