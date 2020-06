Z rotacją ofert usług VOD trzeba się pogodzić, dlatego jeśli na waszej liście z zaległościami jest już za dużo pozycji, to najbliższe tygodnie będzie można poświęcić na kilka dobrych seansów. Mało kto ma ochotę na wędrowanie pomiędzy serwisami z filmami i serialami online, a uroki rynku są takie, że treści znikają z jednej platformy, by często pojawić się niedługo później w innej. Czasami niektóre produkcje wracają na nie jedną, a dwie lub trzy platformy. Które z poniższych filmów, kiedy i do jakich ofert powrócą? Trudno przewidzieć, ale jeśli macie ochotę zobaczyć jedną lub kilka z tych produkcji, to jest stosunkowo niewiele czasu.

Co obejrzeć na HBO GO?

Już dziś zniknie dobry film akcji „15:17 do Paryża”, a na jutro zaplanowane jest usunięcie jednego z klasycznych filmów z Dwayne’em Johnsonem pod tytułem „Rampage: Dzika furia”. Aktor lubuje się w widowiskowych produkcjach, a pojedynek z gigantycznym gorylem będzie zdecydowanie zaliczać się do takich kategorii. Jestem zdziwiony tym, jak mało popularny jest film „Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia”, niezależnie od tego, czy mówimy o wersji sprzed lat (1951), czy tej bardziej aktualnej z 2008 roku z Keanu Reevesem. Uważam, że powinni go zobaczyć nie tylko fani sci-fi.

Sympatycy tradycyjnych filmów o związkach i miłości na pewno skierują się ku „Bezsenności w Seattle” z Tomem Hanksem i Meg Ryan, a zaskakująco nisko oceny „Ghost Rider” z Nicolasem Cage’em może być dobrym pomysłem na luźny, wieczorny seans. Do listy filmów, które zobaczyć trzeba na pewno zaliczają się też „Top Gun” z Tomem Cruisem (część druga Top Gun: Maverick nadchodzi) i animacja „Dawno temu w trawie”. „Dziecko Rosemary”, czyli klasyka horroru również zniknie z HBO GO, podobnie jak serial „Sprawa idealna” będący udanym spin-offem „Żony idealnej”.

Lista filmów i seriali, które znikną z HBO GO

The 15:17 to Paris 15:17 do Paryża 2018 18 cze 2020 Life of the Party Dusza towarzystwa 2018 19 cze 2020 Alex & Me Alex i ja 2018 19 cze 2020 Overlord Operacja Overlord 2018 19 cze 2020 Rampage Rampage: Dzika furia 2018 19 cze 2020 U-Turn Droga przez piekło 1997 19 cze 2020 The Day the Earth Stood Still Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia 2008 29 cze 2020 Thumper Wabik 2017 29 cze 2020 The Grand Budapest Hotel Grand Budapest Hotel 2014 29 cze 2020 Sleepless in Seattle Bezsenność w Seattle 1993 29 cze 2020 Ghost Rider Ghost Rider 2007 29 cze 2020 Averno Averno 2018 29 cze 2020 My Brother Simple Simpel 2017 30 cze 2020 Confessions of a Shopaholic Wyznania zakupoholiczki 2009 30 cze 2020 Gangsta Gangsta 2018 30 cze 2020 Mutafukaz Mutafukaz 2017 30 cze 2020 Top Gun Top Gun 1986 30 cze 2020 A Woman’s Name Imię kobiety 2018 30 cze 2020 The Girlfriend Experience Dziewczyna z doświadczeniem 2016 30 cze 2020 John & Yoko: Above Us Only Sky John i Yoko: Nad nami już tylko niebo 2018 30 cze 2020 The Cannibal Club Klub kanibali 2018 30 cze 2020 A Bug’s Life Dawno temu w trawie 1998 30 cze 2020 Saturday Night Fever Gorączka sobotniej nocy 1977 30 cze 2020 Jeff, Who Lives at Home Jeff wraca do domu 2011 30 cze 2020 Hollywood on Set Na planie 2017 30 cze 2020 On Chesil Beach Na plaży Chesil 2018 30 cze 2020 Captain Morten and the Spider Queen Kapitan Morten i Królowa Pająków 2018 30 cze 2020 The Pirates of Somalia Somalijscy piraci 2017 30 cze 2020 Please Stand By Zachowaj spokój 2017 30 cze 2020 Poveri Ma Ricchissimi Prości, ale bardzo bogaci 2017 30 cze 2020 Happy Birthday, Toby Simpson Najlepszego, Toby Simpsonie 2017 30 cze 2020 Rosemary’s Baby Dziecko Rosemary 1968 30 cze 2020 Abulele Abulele 2015 30 cze 2020 Sir Sir 2018 30 cze 2020 Cats & Dogs Psy i koty 2001 30 cze 2020 The Good Fight Sprawa idealna 2017 30 cze 2020 Margot at the Wedding Margot jedzie na ślub 2007 30 cze 2020 Foxtrot Fokstrot 2017 30 cze 2020 VICE Special Report: The Future of Work Raport specjalny VICE’a: Przyszłość pracy 2019 1 lip 2020 VICE Special Report: Panic: The Untold Story of the 2008 Financial Crisis Raport specjalny VICE’a: Krach. Instrukcja obsługi 2018 1 lip 2020

Lista: Upflix.pl