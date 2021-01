W wielu krajach na świecie w tym w Polsce rozpoczął się już proces szczepienia na COVID-19. Z założenia aby szczepienia te okazały się skuteczne i abyśmy w końcu pożegnali się z tą pandemią, powinna z nich skorzystać jak największa liczba rodaków.

Rzeczywistość jest jednak inna, z badania wynika, że aż 38% z nas nie zamierza się zaszczepić w ogóle. Co ważne i niepokojące, wynik ten nie różni się zbytnio od deklaracji z badania przeprowadzonego w czerwcu zeszłego roku, czyli po pierwszej fali zakażeń koronawirusem. Druga fala była zdecydowanie tragiczniejsza w skutkach, jednak to nie przekonało rodaków do szczepień.

dr hab. med. Wojciech Feleszko:

Z naszego badania można wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze – nie rośnie odsetek osób, które są gotowe się zaszczepić. Wyniki są porównywalne do tych, które prezentowaliśmy w czerwcu, mimo że sytuacja zupełnie nie jest porównywalna. Pół roku temu Polacy mogli być sceptyczni, pandemia nie zbierała takiego żniwa jak teraz, można było mieć wrażenie, że temat ucicha, przynajmniej w odczuciu społeczeństwa. Sześć miesięcy później, kiedy pandemia jest w pełnym rozkwicie, niemal każdy z nas zna kogoś, kto był chory lub kto stracił kogoś z rodziny czy przyjaciół, Polacy nadal są zdystansowani. To zadziwiające.

Po drugie – większy sceptycyzm kobiet. Jaka jest tego przyczyna? Być może taka postawa jest efektem pojawiających się fake news’ów, zgodnie z którymi na przykład szczepionka ma powodować bezpłodność?

Po trzecie – i to jest chyba najbardziej przerażający wniosek – wysoki odsetek badanych, którzy przyznają, że nic by ich nie przekonało do zaszczepienia się na COVID-19! Jest to niczym nieuzasadnione poczucie bezkarności. Wszyscy myślą, że ich ten problem nie dotyczy. Nic bardziej błędnego! Pamiętajmy, że w każdej grupie wiekowej COVID-19 powoduje poważne powikłania, również u dzieci.