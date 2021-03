Aya Neo: komputer dla graczy w formie przenośnej konsoli

Sukces Nintendo Switch jest niezaprzeczalny. Nintendo raz jeszcze udowodniło, że w kwestii przenośnych konsol nie ma sobie równych. Fakt — był moment w którym Sony postanowiło uszczknąć sobie kapkę z tego rynku, ale dość szybko im się znudziło. PlayStation Portable było ogromnym sukcesem, PS Vita… przynajmniej na zachodnich rynkach — wręcz przeciwnie. Ale Switch udowodnił, że mobilne granie sprawia frajdę nie tylko w Azji. Dlatego na rynku pojawia się coraz więcej „kieszonkowych komputerów” do grania. W ubiegłym roku Paweł wspominał o ciekawym produkcie od Alienware, w styczniu głośno było o GPD Win 3, a teraz rusza zbiórka na kolejny produkt w klimacie: Aya Neo.

Aya Neo – nowa wersja przenośnego komputera do gier

To nie jest pierwszy raz, kiedy słyszymy o Aya Neo. Projekt okazał się sukcesem i powrócił do serwisu crowdfundingowego Indiegogo. Powrócił jednak w nieco zmienionej formie i całym zestawem usprawnień. Zmieniło się niewiele, ale jednak z punktu widzenia użytkowników – od groma. Przede wszystkim system operacyjny będzie lepiej dostosowany i mniej problematyczny, a skalowanie gier działać jak należy. Cała konstrukcja będzie lepiej wyważona, dzięki czemu granie będzie znacznie wygodniejsze. Ponadto twórcy zadbają o lepsze zarządzanie energią, a także wyższą jakość samej obudowy. Mają być też lepsze przyciski. Aby Aya Neo było jeszcze bliższe Switchowi — przenośny komputer otrzyma także dedykowaną stację dokującą, która pozwoli podłączyć sprzęt do większego ekranu. A przy okazji zaoferuje także: wejście na kartę SD,wejście na kartę microSD, dwa porty USB typu A 3.2, a także możliwość podłączenia Ethernet.

Jeżeli jednak liczyliście na zmiany w podzespołach, to nie mam dla Was najlepszych wiadomości. Wnętrze pozostaje takie samo — Aya Neo wciąż będzie napędzany 10-25W AMD Ryzen 4500U CPU z 16GB of LPDDR4x RAM. Ekran to wciąż 7-calowy IPS oferujący rozdzielczość 1280×800, zaś całość zasila bateria oferująca do sześciu godzin frajdy na jednym ładowaniu. Dotychczasowe recenzje urządzenia był dość przychylne, dlatego wszyscy którzy żałowali że nie udało im się kupić przenośnego komputera w formie konsolki mają powody do radości. Nie tylko nadarzy się ku temu dodatkowa okazja, ale też mowa o odrobinę ulepszonym wariancie.

Zbiórka w Indiegogo ponownie okazała się ogromnym sukcesem, a do końca pozostało jeszcze 27 dni. Ile kosztuje taka przyjemność? Cóż — tanio nie jest — za model z 500 GB wbudowanej pamięci zapłacimy 6120 hongkońskich dolarów (ok. 3050 zł), zaś wersja 1 TB to 6750 hongkońskich dolarów (ok. 3370 zł). Po zbiórce oba modele będą około 10% droższe. Wysyłka planowana jest jeszcze tej wiosny, a dokładniej mówiąc: w maju.