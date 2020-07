Zdalna opieka medyczna całą dobę? Wystarczy ubezpieczenie i opaska monitorująca od AXA

Opaski sportowe od lat cieszą się ogromną popularnością — nie tylko wśród sportowców, czy osób lubiących spędzaj wolny czas na aktywności fizycznej. Dzięki wykorzystywanym technologiom przydadzą się także tym, którzy borykają się z problemami zdrowotnymi i chcą monitorować np. swoje tętno. Jednak nie zawsze potrzebujemy zaawansowanych rozwiązań, które znajdziemy w najpopularniejszych opaskach dostępnych na rynku. Pomysł na stworzenie swojego własnego rozwiązania ma AXA, która dzięki partnerstwu z Comarch Healthcare wprowadza na rynek ubezpieczenie na życie z opaską monitorującą Puls Życia. Zapewnia ono opiekę 24-godzinną opiekę 7 dni w tygodniu. Skorzystać z niego mogą osoby pełnoletnie, jednak nie da się ukryć, że stworzone zostało z myślą o osobach starszych, borykających się z przewlekłymi chorobami, które wymagają zwiększonej uwagi i kontroli. W ramach ubezpieczenia świadczona jest zdalna opieka medyczna, w której istotną role odgrywać będzie opaska monitorująca.

Stworzyliśmy to ubezpieczenie, bo chodziło nam o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom, które bardziej niż pieniędzy potrzebują opieki. Myśleliśmy przede wszystkim o seniorach, bo ich najtrudniej jest objąć ochroną na życie ze względu na wysoką składkę, która rośnie wraz z wiekiem. Nie wprowadziliśmy jednak ograniczenia wieku, więc ubezpieczenie z opaską mogą również dla siebie kupić osoby młode cierpiące na choroby przewlekłe. To zupełnie nowe myślenie o roli ubezpieczyciela

– podkreśla Aleksandra Polakowska-Szymańska, dyrektor departamentu rozwoju produktów w AXA.

AXA wprowadza nowe ubezpieczenie na życie, którego elementem jest opaska monitorująca

Opaska monitorująca może i nie jest tak zaawansowana jak np. Xiaomi Mi Band 5, ale też nie musi być. Najważniejsze jej cechy to monitorowanie tętna i lokalizacji, krokomierz i głosowe wskazywanie godziny. Wyposażono ją także w kartę SIM co pozwoli na nawiązywanie połączeń bez konieczności posiadania przy sobie telefonu. Posiada trzy przyciski — SOS łączący z Centrum Alarmowym, aby wezwać pomoc, kontakt z Centrum Wsparcia Technicznego oraz odbierania połączeń telefonicznych. Niby niewiele, ale to powinno wystarczyć dla osoby ubezpieczonej, która nie potrzebuje bardziej skomplikowanych funkcji.

Dodatkowo, opaska synchronizuje się z aplikacją mobilną Puls Życia. Ta pozwala na podgląd parametrów życiowych i lokalizację osoby, która nosi opaskę.

Jak informują przedstawiciele obu firmy, inicjatywa AXA i Comarch jest nowością w Polsce. Dotąd żaden ubezpieczyciel nie zaoferował takiej opieki komercyjnie. To może się z czasem zmienić:

Myślimy już jednak o poszerzeniu skali i partnerstwach z bankami, firmami leasingowymi, telekomami czy platformami e-commerce. Mamy gotową usługę i, co najważniejsze, gotowy proces obsługi. A to oznacza, że możemy ją wdrożyć praktycznie na zasadzie plug and play

– mówi Marcin Wąsikowski, dyrektor zarządzający sprzedażą bancassurance i programami partnerskimi w AXA.

A jak wygląda kwestia finansowa? Cena ubezpieczenia obejmuje 200 zł jednorazowej opłaty aktywacyjnej i miesięczną składkę w wysokości 99 zł.