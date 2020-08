Za ten serial mocno trzymam kciuki. Lecimy na Marsa z Netfliksem!

Tematyka podróży kosmicznych poruszana jest coraz częściej w serialach i filmach, a nawet Netflix wielokrotnie proponował nam tego rodzaju produkcje. Do tej pory jednak były to głównie typowe tytuły sci-fi, gdzie dochodziło do dalekich misji poza Układ Słoneczny lub nawiązywanie kontaktu z obcymi formami życia. Tym razem, w „Rozłące” Netflix ukaże nam losy pierwszej misji załogowej na Marsa, a główną bohaterką będzie dowodząca lotem Emma Green.

W nią wciela się doskonale znana nam Hilary Swank, a obok niej na ekranie zobaczymy Josha Charlesa grającego jej męża Matta Logana – inżyniera NASA i Talithę Bateman wcielającą się w Alexis Logan – córkę wspomnianej dwójki. Drugą, kosmiczną rodzinę Emmy tworzą Misza Popow (Mark Ivanir), Dr Kwesi Weisberg-Abban (Ato Essandoh), Ram Arya (Ray Panthaki), Lu Wang (Vivian Wu).