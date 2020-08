Autoryzowani sprzedawcy Apple łączą siły zachęcają do zakupu u nich, „strasząc” innymi

— czytam i po moich przejściach sprzed kilku tygodni z profesjonalnym serwisem firmy, nie dowierzam. Przypominam — chodzi o sytuację w której przy wymianie klawiatury uszkodzono mi matrycę, kosztami wymiany (2200 zł) której próbowano mnie obciążyć. Dalej czytam:

Poprzez wspólną kampanię chcieliśmy pokazać nasze mocne strony i tą unikalną cechę, która odróżnia nas od innych sprzedawców – wiedzę, podkreśla Anita Komar, Marketing & eCommerce Lead w iSpot Poland. – Nasi doradcy wiedzą o sprzęcie Apple prawie wszystko, są pasjonatami, codziennymi użytkownikami i ambasadorami marki. Wierzymy, że dzięki tej kampanii dodatkowo podkreślimy, że filozofia marki Apple jest nam szczególnie bliska – dodaje.

iSpoty, owszem, wyglądają premium. I z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że wszyscy pracownicy tam zawsze byli pomocni i potrafili rozwiać wszelkie wątpliwości, ale! To wciąż ta sama firma która przyjęła komputer Grzegorza Marczaka do serwisu, a kiedy ten po dwóch tygodniach zapytał o status naprawy — okazało się, że zapomnieli przekazać go do serwisu. Premium jak się patrzy. Trzecim z promowanych w ramach akcji autoryzowanych sprzedawców jest iDream.