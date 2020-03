Autonomiczne taksówki przejmą rynek transportu osób

Ciekawy artykuł na temat potencjalnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmy oferujące autonomiczne taksówki przygotował ARK Invest. Trzeba oczywiście wziąć poprawkę na to, że jest to firma zajmująca się inwestycjami w nowe technologie, szukająca kolejnych dużych rzeczy, które zaskoczą dopiero w przyszłości, dlatego jej raport może być obarczony ryzykiem zbytniego hurraoptymizmu. Tym bardziej, że autonomicznych taksówek jeszcze nie ma i nie wiadomo kiedy tego typu pojazdy dostaną zgodę aby pojawić się na publicznych drogach na masową skalę. Potencjał tego biznesu jest jednak ogromny i jeśli założenia analityków chociaż w części się spełnią, to przyszłość taksówkarzy wygląda słabo, podobnie zresztą jak kierowców Ubera. Kto wie czy za kilka lat obie te grupy nie będą wspólnie protestować przeciwko samochodom autonomicznym.

Zostawmy jednak te dywagacje, a skupmy się na istotnej rzeczy, czyli pieniądzach. Według wyliczeń analityków ARK Invest, koszt przejechania 1 mili w Stanach Zjednoczonych taksówką to 3,5 USD. Korzystając z własnego auta jest to 0,7 USD, a w przypadku autonomicznej taksówki ma to być tylko 0,25 USD. O ile tą ostatnią wartość trudno sprawdzić, to argumentacja tak niskiej kwoty jest bardzo ciekawa. Do tego przejdziemy jednak za chwilę, najpierw przełóżmy sobie te wartości na polskie realia. Przejechanie 1 km taksówką to koszt około 2 PLN, do tego trzeba doliczyć opłatę wstępną i opłatę za czas więc załóżmy, że jest to 2,5 PLN za km. Mój prywatny samochód przy uwzględnieniu tylko paliwa kosztuje mnie 0,4 PLN za 1 km, ale jeśli dodamy przeglądy, ubezpieczenia i wymiany opon/płynów eksploatacyjnych to wartość ta rośnie do 0,8 PLN za każdy przejechany km. To sporo, ale nadal wyraźnie mniej niż taksówka, więc wygląda na to, że wyliczenia z wykresu poniżej są całkiem realne i można jest w przybliżeniu przełożyć 1:1 z USD na PLN w Polsce.