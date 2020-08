Ohohohoho… chwila, chwila, chwila. Nie przypominam sobie, żebym się zapisywał na jakikolwiek okres testowy jakiejkolwiek usługi. A już tym bardziej nie pamiętam, żebym zgadzał się na płacenie takiej kwoty za używanie zestawu VR, który za chwilę wróci do prawowitego właściciela. Dodałem jednak dwa do dwóch i zrozumiałem, że to właśnie po to był im mój numer karty. Żeby spróbować zarobić na najprostszym triku z wyciąganiem pieniędzy – automatycznie odnawiającej się subskrypcji, o której użytkownik mógł nawet nie wiedzieć.

Dlaczego my w ogóle pozwalamy na takie praktyki?

Jakiś czas temu miałem przyjemność współpracować z firmą CyberRescue zajmującą się pomocą osobom, które padły ofiarą przestępców internetowych i sztuczek takich, jak automatycznie odnawialna, płatna subskrypcja. Zapytałem ich, jak dużym problemem są takie sztuczki i z jakich źródeł najczęściej muszą takie subskrypcje usuwać.

Subskrypcje to jedno z najczęściej pojawiających się zgłoszeń w CyberRescue. Zwykle są one wynikiem podania danych karty np. w konkursie o iPhone za 2 złote lub na mało wiarygodnych portalach randkowych. Co gorsza zwykle są one całkowicie legalne – ale wykorzystują fałszywe reklamy i bardzo mały druczek, by nabrać ludzi do podania danych karty. Dane karty są podawane dalej i są załączane subskrypcje, które trudno jest wyłączyć. Takie sprawy mogą ciągnąć się miesiącami, co miesiąc inny podmiot może pobierać pieniądze i tylko wyzerowanie limitów, a dopiero potem zastrzeżenie karty może przerwać ten cykl. Mogą to być duże kwoty, ale często są to też niewielkie opłaty, które trudno jest zauważyć w naszych codziennych wydatkach. Nasi specjaliści prowadzą listę takich podmiotów, by ostrzegać Klientów przed zagrożeniem subskrypcji

Weronika Bartczak, koordynator zespołu ds. cyberbezpieczeństwa CyberRescue

Ja rozumiem, że w wielu przypadkach takie subskrypcje mają rację bytu. Co miesiąc z mojego konta 20 zł pobiera Spotify, pobodnie jest z karnetem na siłownie. Jednak tutaj mówimy o sytuacji w której, pomimo tego, że czytałem umowę, nie wychwyciłem tego, że zapisuje się na darmowy trial. Co więcej, taki mail, patrząc na jego tytuł, miał pełne prawo do tego, by wylądować w spamie, gdzie nigdy bym go nie odczytał. I oczywiście – gdybym stracił pieniądze, byłaby to tylko i wyłącznie moja wina. Nie doczytałem regulaminu, nie sprawdziłem maila. Jednak nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jeżeli chodzi o obciążanie klienta jakimikolwiek kosztami, to każda sytuacja w której taka subskrypcja jest schowana gdzieś w punkcie 15. ustępie 4. regulaminu, a nie wytłuszczona wielkimi literami z osobną zgodą klienta, jest próbą jej ukrycia.