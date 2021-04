Automatyczna sekretarka – czy naprawdę ktoś jeszcze wierzy, że jest potrzebna?

Jeżeli natomiast zdecydujemy się jednak na wykorzystanie automatycznej sekretarki, to osoba po drugiej stronie po pierwsze będzie musiała poświęcić więcej czasu na to, by dowiedzieć się o co chodzi (bo trzeba przejść przez menu operatora), po drugie – wiadomości nie da się w zapisać w żaden wygodny sposób, abyśmy nie stracili do niej dostępu i nie da się szybko do niej wrócić. Dlatego też nie widzę powodu, by ktokolwiek jeszcze z tej usługi korzystał.

„A co z ludźmi starszymi?” zapytacie?

Tutaj też chcę zaznaczyć jedną rzecz – samo istnienie automatycznej sekretarki w żaden sposób mnie nie boli. Jeżeli ktoś sobie chce mieć tę usługę włączoną, bo jest mu do czegoś potrzebna, to jego sprawa. To co mnie irytuje to moment, w którym włączoną mają ją wszyscy (bo jest włączona domyślnie), co sprawia, że jeżeli dzwonię do kogoś używając trybu głośnomówiącego (np. prowadząc samochód) i dana osoba nie odbierze telefonu, to muszę dodatkowo bawić się w próby wyłączenia telefonu zanim zacznie nagrywać się wiadomość (co podczas jazdy jest tak sobie wskazane). Oczywiście, w tym miejscu pojawia się sztandarowy argument – co ze starszymi osobami, które tylko taki sposób zostawiania wiadomości znają? No cóż, odkąd kilka lat temu wyłączyłem swoją pocztę głosową (co samo z siebie też nie było takie proste) moja babcia żyje i ma się dobrze, nic jej się z tego powodu nie stało. Po prostu gdy widzę, że mam nieodebrane połączenie – oddzwaniam. W ten sposób zazwyczaj szybciej dowiem się o sprawie z którą dzwoniła niż próbując dokopać się do nagranej wiadomości przez telefoniczne menu operatora.

Dla mnie automatyczna sekretarka to system który jak mało który jest reliktem czasów minionych. Może to po prostu ja jestem na tyle ograniczony, że nie widzę dziś użyteczności w pocztach głosowych. A może po prostu powinny one odejść już na zasłużoną emeryturę.