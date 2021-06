Automapa na Android Auto

Jak już pewnie wiecie z poprzednich publikacji Google zostało wreszcie zmuszone do odblokowania Android Auto dla innych producentów nawigacji. Jeszcze kilka miesięcy temu, tylko ich Mapy i Waze były dostępne w ramach tego rozwiązania. Firma motywowała to koniecznością dopasowania przez wszystkich chętnych interfejsu, który rzekomo miał nie spełniać wymogów bezpieczeństwa. Teraz nagle wszyscy już te wymogi spełniają, dlatego kolejne programy nawigacyjne lądują na Android Auto. Jednym z nich jest właśnie polska Automapa, która została nam udostępniona w wersji beta.

Korzystałem z Automapy na Android Auto przez ostatnie 3 tygodnie i w tym czasie pojawiło się przynajmniej 3 spore aktualizacje, które znacznie poprawiły funkcjonalność całej aplikacji. W pierwszych dniach nie byłem zachwycony, płynność działania pozostawiała wiele do życzenia, a funkcjonalność była mocno ograniczona. Z każdą kolejną aktualizacją jest jednak lepiej, choć nadal w porównaniu do wersji wyświetlanej na ekranie smartfona, wersja na Android Auto sporo odstaje. Brakuje między innymi możliwości zgłaszania incydentów na drodze z poziomu ekranu w samochodzie. Nie ma też dostępu do usługi „CB”, którą oferuje aplikacja na telefonie. Jedyny pozytywny aspekt jest taki, że dzięki temu mapa jest czytelniejsza.

W aktualnej wersji jest już znacznie lepiej jeśli chodzi o płynność działania. W zasadzie nie widać żadnych przycięć jak na samym początku i nawigacja działa bardzo płynnie. Pojawiły się też dodatkowe informacje na ekranie, które są dla wielu kierowców kluczowe. Mowa oczywiście o aktualnej prędkości pojazdu oraz ograniczeniach na danym odcinku drogi. Automapa dodatkowo przypomina nam gdy jesteśmy w terenie zabudowanym, przekroczenie prędkości w takich miejscach może być wyjątkowo dotkliwe.

Nie mam też uwag do planowania tras w aplikacji, działa to bardzo sprawnie, a Automapa, która dysponuje bodaj najdokładniejszymi informacjami o drogach w Polsce spisuje się w tym kontekście znakomicie. Z samą nawigacją też nie jest źle, choć w wersji na ekranie smartfona wydaje mi się, że aplikacja rozplanowana jest nieco lepiej. W Android Auto układ jest bardzo podobny jak w Waze, być może to wymóg Google. Waze jednak pozwala na raportowanie zdarzeń na drogach i patroli policji z poziomu ekranu w samochodzie, więc miejmy nadzieje, że Automapa w jakiejś następnej aktualizacji też doda taką możliwość.

Podsumowując wyraźnie widać, że jest to jeszcze projekt w fazie rozwoju, ale już teraz działa całkiem zadowalająco. Zaletą Automapy jest dokładność nawigacji, szczególnie jeśli szukamy konkretnego budynku i dla tych, którzy dużo podróżują po Polsce to bardzo istotna kwestia. Technicznie jeszcze kilka kwestii jest do poprawy, ale biorąc pod uwagę tempo w jakim aktualizacje i postępy były robione przez ostatni miesiąc to jestem dobrej myśli.