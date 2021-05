Audiobooki od Storytel trafią na Spotify, a to nie koniec!

Do końca roku możemy więc spodziewać się skopiowania zasobów Storytel do aplikacji Spotify. Taki krok na pewno budzi sporo emocji, ale wzbudza ogromną liczbę pytań o to, jak dobrze będzie to działać. Dziś aplikacja Spotify nie wydaje się być całkowicie przystosowana do odtwarzania audiobooków, bo to wiąże się z obecnością kilku funkcji (jak zmiana prędkości, timer i inne), które Spotify musi wdrożyć lub przystosować do działania na swojej platformie.

Inną kwestią pozostaje, czy np. postęp w odtwarzaniu książki będzie synchronizował się pomiędzy aplikacjami oraz czy użytkownicy będą czuli potrzebę tak znaczącej integracji rodzajów treści audio. Już teraz w Spotify robi się dość tłoczno z muzyką i podcastami, a sytuacja jeszcze nabierze rumieńców, bo powstanie co najmniej jeszcze jedna kategoria z audiobookami. Nie oczekujmy jednak konsolidacji subskrypcji – za obydwie nadal trzeba będzie płacić.

Spotify tak lubi podcasty, że wkrótce pozwoli nie tylko je odsłuchać, ale także odczytać

Chcemy, aby każdy miał dostęp do wspaniałych opowieści i historii. Już dziś oferujemy ponad 500 000 audiobooków na 25 rynkach na całym świecie. Współpraca ze Spotify umożliwi naszym użytkownikom łatwiejszy dostęp zarówno do wspaniałych audiobooków, jak i ciekawych autorów. My z kolei wykorzystamy tę szansę na dotarcie do nowych odbiorców, którzy już korzystają z serwisu Spotify, ale jeszcze nie poznali magii audiobooków – Jonas Tellander, założyciel i CEO Storytel