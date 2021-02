CarPlay, Android Auto? Łatwizna – kiedyś to się dopiero kombinowało z audio w samochodzie

Nie zawsze było jednak tak kolorowo…

Pierwszy samochód jakim jeździłem po zrobieniu w 1999 roku prawa jazdy był podstawową wersją bez fabrycznego radia. Pamiętam, że wtedy ogromną popularnością cieszyły się zewnętrzne odtwarzacze i szybko w desce rozdzielczej wylądował zwykły Philips z obsługą kaset. Nie ja płaciłem, nie ja byłem głównym użytkownikiem auta, więc i moje zdanie pod tytułem „potrzebne są płyty”, nie było najważniejsze. Ale z drugiej strony, płyt i tak nie kupowałem, za to miałem pokaźną bibliotekę kaset i ciągle przybywały nowe. Doskonale pamiętam natomiast dość zabawne zabezpieczenie przed złodziejami – niektóre radioodtwarzacze posiadały zdejmowane przednie panele, ten konkretny model natomiast jedynie jego fragment chowany do małego pudełeczka.

W swoim pierwszym aucie nie popełniłem już tego błędu i zainwestowałem w radio JVC z odtwarzaczem CD oraz raczkującą wtedy w Polsce obsługą MP3 z poziomu pendrive’a. Ależ to była wygoda i zmiana na lepsze. Rippowałem własne krążki na potęgę i zgrywałem je na „klucze USB” tylko po to, żeby nie musieć w trakcie jazdy żonglować płytami albo inwestować w zmieniarkę i upychać ją gdzieś w bagażniku. To rozwiązanie było wtedy idealne i wystarczyło na długo, aż do zmiany auta.

Fabryczne radio, fajnie. Jest CD, fajnie – ale gdzie są MP3? Długo zastanawiałem się nad ewentualną wymianą radia, ostatecznie wróciłem do fizycznych płytek i dzięki temu również zwiększyłem częstotliwość ich kupowania. Spotify nie było jeszcze dostępne w Polsce, ale mi zdarzało się wydawać pieniądze na iTunes lub zgrywać na iPhona 4S zrippowane niegdyś własne krążki. Tylko co z tego, skoro samochód nie miał wyprowadzonego złącza AUX? Nie zdecydowałem się na samodzielne kombinowanie, nie poszedłem też do elektryka i pomysł wyprowadzenia kabelka zupełnie porzuciłem. Ale dzięki temu spróbowałem adaptera FM, który po miesiącu od jego pożyczenia wylądował u właściciela.

Wydawało mi się, że to sprzęt z wyższej półki, bo na obudowanie miał napis Belkin i został kupiony w iSpocie. Jakość? Umowna, wygoda obsługi? Umowna. Plus był taki, że sprzęt dostosowano do iPhona, więc wpinało się go w złącze ładowania, natomiast w dużym mieście działał naprawdę przeciętnie, więc szybko wróciłem do wożenia w schowku kilkunastu płyt z muzyką. Kiedy zacząłem już korzystać ze Spotify, zmieniłem samochód i wykorzystałem wspomniane na początku połączenie bluetooth przeznaczone do zestawu głośnomówiącego.

Tak wyglądało to w moim przypadku, ale przyglądałem się też jak kombinowali znajomi. Było samodzielne wypuszczanie kabelka mini-jack 3,5 mm z deski rozdzielczej, czasem okupione problemami z radiem. Były wspomniane adaptery FM, łącznie z najtańszymi dostępnymi na rynku urządzeniami, które błyskawicznie lądowały w koszu na śmieci, bo jedyne czego nie zbierała antena auta, to właśnie sygnał z kupionego adaptera.

W swoim samochodzie próbowałem szczęścia z kilkoma transmiterami FM i zawsze kończyło się to podobnie – jakość była „taka sobie”. Zapewne przez to, że w pojeździe antena FM jest po prostu słaba, a i trzeba wiedzieć o tym, że nie wiadomo dlaczego producent zamontował ją w tylnym zderzaku. Być może i z powodu wieku jej efektywność spadła i zwyczajnie nie działa ona tak, jak w momencie, gdy auto wyjeżdżało z Goteborgu.**Właściwie jedynym pewnym sposobem na połączenie telefonu z samochodowym systemem audio jest emulator wpinany do gniazda zmieniarki. Dla ścisłości: pacjent to Volvo S80I z radiem HU-801. Nie ma mowy tutaj o „stockowym” wyjściu AUX, więc trzeba kombinować. Aby wpiąć się do gniazda zmieniarki, trzeba mieć pojęcie i dobrać się do „bebechów” radia, przy okazji uważając na inne komponenty. Warto również w jakiś sensowny sposób wyprowadzić kable i gdzieś umieścić sam emulator (jeżeli interesuje nas głównie Bluetooth, można go spokojnie umieścić w schowku). Emulator nie jest szczególnie drogi – koszt to około 200-300 złotych w zależności od jego funkcji. Można jednak zapomnieć o sterowaniu telefonem z poziomu kierownicy (i tak nie mam przycisków do tego, więc kompletnie niczego nie tracę). Przewaga wbudowanych systemów pozwalających na komunikację telefonu z pojazdem jest ogromna – ale z drugiej strony mówimy w tym konkretnym przypadku o samochodzie, który ma 21 lat.

– napisał mi dziś Kuba Szczęsny Ale widziałem również popularne kasety z kabelkiem mini-jack. Aż sprawdziłem, czy wciąż da się je kupić i widzę, że takie adaptery są cały czas dostępne w dużych elektromarketach. Popłakałbym się ze śmiechu gdyby ktoś używał ich do słuchania muzyki z najwyższego pakietu Tidal HiFi. Z tego wszystkiego przejrzałem też ofertę w zakresie radioodtwarzaczy samochodowych i widzę, że wiele z nich posiada obsługę bluetooth – jak rozumiem właśnie do puszczania muzyki ze smartfona. Ale w razie czego można się też ratować kabelkiem, bo złącza AUX obecne są na przednich panelach, o ile oczywiście będziecie mieć telefonz mini-jackiem lub jesteście w posiadaniu odpowiedniej przejściówki. W najdroższym modelu (Sony XAV-1500) jest nawet WebLink Cast, który pozwala na mierzącym 6,2 cala ekranie dotykowym obsługiwać smartfona z Androidem lub iOS. Da się nawet w ten sposób odtwarzać filmy z pamięci telefonu czy korzystać z YouTube’a. Można też przerzucić cały obraz (mirror) na radio, choć na przykład Mapami Google trzeba wtedy sterować z poziomu smartfona. Cały czas jest więc dość duży wybór lepszych lub gorszych systemów pozwalających słuchać w aucie muzyki ze smartfona.