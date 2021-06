Czas na elementy wspólne. Obydwie hybrydy Plug-In Audi Q5 bazują na 2-litrowym silniku TFSI o mocy 195 kW (265 KM) – doskonale znanym choćby z A4, czy właśnie Q5 quattro 45 TFSI – dodatkowej jednostce elektrycznej zamontowanej tradycyjnie w przypadku tego typu konstrukcji przed skrzynią biegów, a także zestawie akumulatorów trakcyjnych o pojemności 17,9 kWh (brutto, około 14,4 kWh netto). Taki układ oznacza, że skuteczny napęd na cztery koła – quattro – dostępny jest zawsze, niezależnie od trybu jazdy, także wtedy gdy korzystamy wyłącznie z elektronów do poruszania się. Same „baterie” zamontowane są pod podłogą bagażnika. Co ważne, obydwie hybrydy Plug-In mają bak paliwa o pojemności 54 litrów, co jak na tego typu auto hybrydowe jest całkiem słuszną pojemnością. Choć oczywiście jest to mniej niż np. w dieslu (65 l).