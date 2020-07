W podstawowej wersji napędzana będzie tylko tylna oś, a moc zostanie zapewne ograniczona do 204 KM, tak jak w ID.3. Wtedy za to większy będzie zasięg, który ma wzrosnąć do około 500 km. Wnętrze jest już bez niespodzianek. To praktycznie to samo co widzieliśmy w koncepcyjnym modelu Q4 e-tron kilka miesięcy temu. Mamy zatem sześciokątną kierownicę, wirtualne zegary przed kierowcą i duży, dotykowy wyświetlacz systemu inforozrywki. Selektor skrzyni biegów znajduje się na tzw. pływającej półce, a pod spodem na konsoli środkowej mamy sporo miejsca np. na telefon. We wnętrzu dominuje oczywiście luksus znany z klasy premium, a wśród materiałów alcantara i aluminium. Audi Q4 Sportback e-tron będzie 7. autem elektrycznym w ofercie Audi i do sprzedaży trafi w przyszłym roku.